Por el bien común

Ya llegaron las elecciones y a los débiles de memoria quisiera recordarles algunos datos de nuestra comunidad, la sanidad con sus listas de espera, que ... andamos regular tirando a mal, la educación, las infraestructuras, el tren, etc. Pero a simple vista parece que la mayoría estamos conformes porque casi nadie protesta y si lo hacen, no sirve de nada. Recapacitad el voto y elegir le opción mejor para el bien común, no para el bien de los de siempre. ¡Viva Extremadura!

Cartas a la directora