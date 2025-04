La Semana Santa, preludio de la primavera

Coincidiendo con el equinoccio de primavera, en correlación con el inexorable ciclo anual, se celebra el rito de la Semana Santa en un período en ... el que la naturaleza experimenta una transformación prodigiosa. La Semana Santa como colofón de la Cuaresma se enmarca en el ciclo festivo de primavera, tiempo que la liturgia católica ha establecido, siguiendo el modelo evangélico, para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta el Domingo de Pascua. Una celebración «religiosa» que socialmente también se considera, por parte de la población, como un período vacacional.

Extremadura se encuentra situada a caballo entre dos sistemas socioculturales de robusta raigambre semanasantera; entre patrones culturales de vigoroso arraigo devocional y destacada riqueza imaginera: la tradición castellana y la andaluza. Para ilustrarlo, valga un símil: en un sándwich Extremadura ocuparía la parte central, ceñida arriba y abajo por las comunidades vecinas. Ahora bien, aparte de algunas inequívocas influencias en los «bordes culturales» puede convenirse que las «Semanas Santas» en Extremadura, sin recurrir a las particulares especialidades que se dan en ciertos entornos locales, se diferencian en sus formas de expresión cultural de los modelos castellano y andaluz. Si el recogimiento y la estética del silencio caracterizan al primero, junto al énfasis en la pasión y la muerte; en el segundo, en cambio, las celebraciones suelen distinguirse por una estética barroca en la que la experiencia vivencial participa activamente de la atmósfera sensorial que impregna la primavera. La extremeña, sin ser ni una ni otra, ni tan rigorista ni tan ampulosa, comparte algunos de sus rasgos perceptibles particularmente en varias semanas santas del norte cacereño y del sur badajocense.

Como en otras latitudes de nuestro entorno cultural, en Extremadura el peso organizativo de la Semana Santa recae en general, si bien no en exclusiva, en la juntas de cofradías, hermandades, cabildos, etc. Las hermandades son asociaciones de seglares que tienen entre sus fines propalar el culto de sus respectivas imágenes titulares. Aparte la tradicional clasificación en penitenciales, sacramentales, de gloria, etc., pueden agruparse, según la conocida tipología del profesor Isidoro Moreno, en abiertas o cerradas, según la forma de pertenencia a ellas; horizontales o verticales, en cuanto a su organización; y étnicas, gremiales, de barrio o comunales, por su nivel de integración sociocultural. En algunos lugares también diferencian entre las «serias» y «otras». Todas, de algún modo, reproducen identidades; porque habitualmente responden en sus tipologías a la diversidad interna que presenta la propia estructura social en la que se insertan. En ocasiones, cuando los pueblos son pequeños y en ellos no existe una compleja y jerárquica estructura social, las parroquias y las mayordomías sustituyen las funciones de las cofradías y hermandades.

El patrón de celebración común, teniendo como eje principal los desfiles procesionales, sigue el mismo arquetipo general establecido por la liturgia de la Iglesia para el orbe cristiano-católico. En las calles se dramatizan, mediante «pasos» sobre ruedas o portados por costaleros, los últimos momentos de la vida y muerte de Cristo. Sugestivas muestras pueden verse en Cáceres, Plasencia, Trujillo, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros… Entre las costumbres 'exóticas', ritos y tradiciones locales 'extremeñas' cabe destacar el Domingo de Pasos, el Día del Calvario, la procesión de los faroles, la costumbre de los alabarderos y la Guardia del Señor, los dramas paralitúrgico-populares, las escenificaciones de la Pasión, 'Pasiones vivientes', los 'empalaos', el 'paso de la Buena Mujer', el Sermón de Pregones, los Descendimientos, la procesión de los cuadros, el 'caracol', la representación del 'angelito', la quema de los 'capachos', los Encuentros, los Abrazos, las Carreras y Carreritas, las 'Enramás' y las fiestas de emparejamiento, «el que sí, que no', el 'Chíviri', los Aleluyas, el ceremonial de las albricias y los cantos de las alboradas, los encarcelamientos, colgamientos, apaleamientos, fusilamientos y quemas de 'Judas', etc. La mayoría de ellas, manifestaciones singulares y de 'resistencia' frente a los procesos de homogeneización cultural, funcionan como símbolos de referencia en sus respectivas sociedades locales.

Aparte las peculiaridades mencionadas, conviene señalar algunos de los valores estéticos y sensoriales de nuestras semanas santas. Muchas imágenes, de gran artisticidad y belleza plástica, poseen un considerable valor patrimonial y en los planos locales operan como emblemas de fe y tótems de identidad. En algunas poblaciones durante la Semana Santa se consumen platos y dulces exclusivos de tales fechas. La música en este período ritual construye un paisaje sonoro de ruidos (carracas, matracas), silencios, melodías y ritmos acordes con la celebración. En ocasiones no faltan las coplas, los cantos o las saetas; ni la indumentaria ritual, de mayor vistosidad en las mujeres (mantillas, velos…), aunque en algunas tradiciones los hombres también usan ciertas prendas ceremoniales (capas, túnicas…). Un elemento sensitivo asociado a las semanas santas del sur de Extremadura es el azahar y el agradable olor que desprenden los cítricos en flor coincidiendo con el rebrotar de la naturaleza.

De manera que la Semana Santa, frente a las interpretaciones reduccionistas y a las simplificaciones al uso, es un fenómeno cultural complejo, polimórfico y multidimensional que trasciende el hecho religioso. Actualmente se considera un paréntesis entre dos tiempos; un 'rito de paso' que marca el cambio de las estaciones, del invierno a la primavera. Y un periodo litúrgico de gran intensidad religiosa y social en el que se entrelazan lo cultural y lo natural en un sensual ritual que combina lo material con lo intangible; une el patrimonio y la emotividad; fusiona los sentidos con la identidad; y conecta las creencias con la práctica devocional.