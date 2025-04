La Navidad en Extremadura: tradición, exotismo y cambio

En el transcurrir de la vida y la experiencia de los grupos humanos lo único permanente es el cambio, algo inherente a todas las sociedades, ... pueblos y culturas. El cambio, inexorablemente, trae aparejado la pérdida de costumbres, la transformación de algunas prácticas sociales y la creación/«invención» de otras nuevas. Los extremeños, no obstante las mutaciones que se han producido en las tradiciones, aún festejamos las fiestas de la Navidad bajo dos patrones de celebración: el común, que más o menos sigue el modelo evangélico-eclesiástico establecido con carácter universal en el mundo cristiano-católico y que en Extremadura adquiere una dimensión «hogareña»; y otro, dispar y callejero en sus formas, que aparentemente se desvincula del hecho religioso y presenta/presentaba unos contenidos de carácter más profano y en estrecha relación tanto con la naturaleza como con las propias dinámicas sociales de algunas culturas locales. En este caso, además, la Nochebuena y la Navidad, o algunas de sus particulares manifestaciones suelen funcionar, o así lo hicieron en tiempos próximos pasados, como referentes de identidad local por su específica y contrastada singularidad.

Existe la idea común, extendida dentro y fuera de la comunidad, de atribuir históricamente a Extremadura y a los extremeños una fuerte tradición pastoril. Su «riqueza» romancística y villancística, en parte debida a tal actividad, fue destacada por Ramón Menéndez Pidal y Diego Catalán en sus acreditados estudios sobre la tradición oral y la literatura popular. Tanto la historia como la cultura de Extremadura, hasta tiempos modernos, estuvieron íntimamente ligadas a la práctica social y económica de la trashumancia y la Mesta, institución medieval que defendió sus intereses y valores.

El modelo común y extendido se caracteriza por la instalación de belenes, caseros y públicos; la escenificación de portales vivientes; los rituales de poner el árbol de Navidad; pedir el aguinaldo y cantar villancicos; las reuniones de la familia, nuclear y/o extensa, en torno a las copiosas cenas de la Nochebuena en las que se consumen platos ceremoniales (pavo, cordero, cabrito, besugo, bacalao…) y dulces representativos (polvorones, mazapanes, roscos de vino, cortadillos, turrones…); la celebración de la Misa del gallo y las comidas de la Navidad y fin de año; la fiesta y los bailes de despedida del Año Viejo y la bienvenida del Nuevo, con el peculiar toque de campanas, la celebración del ritual de las doce uvas y el estruendo de cohetes anunciadores de un tiempo nuevo; la cabalgata de Reyes Magos, etc. Es decir, actos familiares y actividades desarrolladas en locales públicos y privados, así como en las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades, en relación con los días del ciclo festivo y las edades de los participantes. Paralelamente a la dimensión hogareña de la fiesta todavía tienen vigencia, aunque algo debilitados, ciertos rituales callejeros. Papel protagonista juegan, por ejemplo, los grupos de críos, rondas y cuadrillas que, provistos de panderetas, zambombas –frecuentemente hechas con vejigas de cerdo–, almireces, botellas de 'anís del mono', triángulos, tapaderas, etc., deambulan por las calles y van de casa en casa cantando villancicos y pidiendo el aguinaldo.

El modelo 'exótico', de otro lado, se festeja en Extremadura mediante ceremonias comunitarias que fomentan la sociabilidad y la integración colectiva, tales como los rituales del encendido de hogueras, candelas y leños de Navidad; la quema de encinas y taramas (Aldea del Cano, Casas de Don Gómez, Talayuela, Alabalá…); la quema de gamonitas (Villanueva del fresno, Cheles, Alconchel…) y otros rituales ígneos del solsticio de invierno; como las transgresoras ceremonias realizadas en tiempos pasados por el grupo de edad de los 'quintos; las rondas de ánimas (Casar de Cáceres, Serradilla, Galisteo…); las alboradas de Reyes (Casares de las Hurdes…); las decaídas y cada cierto tiempo reactivadas teatralizaciones de autos de Reyes Magos (Herrera del Duque, Valdecaballeros…), representaciones paralitúrgico-populares en las que los personajes están interpretados por los propios vecinos; las vistosas celebraciones del Niño-Dios, con sus ceremonias del auto sacramental que se escenifica en Nochebuena y las Rajas (coplas) (Galisteo…); la costumbre de «bailar las tablas» engalanadas, portándolas las «pedioras» sobre sus cabezas que, apoyadas en rodillas, las transportan cargadas de dulces, productos del campo, etc. (Albalá); 'la borrasca y el día de los caballos' (Ceclavín); 'la machorrita', cabras estériles o machos cabríos que, adornados con sonajas, cintas de colores, verde, etc., se pasean ritualmente por algunas poblaciones (Acehúche y Ceclavín); las tradiciones de 'correr los machos' y 'pedir los huevos y los chorizos', extendidas por el centro y norte de Cáceres, etc. Ahora bien, si la mayoría de las tradiciones mencionadas subsisten en la actua lidad, habiéndose reactivado varias de ellas con aparente acogida social, la tendencia general que se observa sugiere que algunos rituales callejeros propenden a reducirse, si no a desaparecer. En estrecha relación con lo anterior, otro ámbito donde se percibe el cambio de costumbres a la hora de celebrar la Pascua de Navidad es el espacio: lo callejero y público se va reduciendo en favor de lo doméstico y de las asociaciones privadas y locales cerrados.

El fuego ritual, en versión de lumbres, luminarias, hogueras, quema de encinas, tueros, gamonitas, etc., es un rasgo que distingue la Navidad en Extremadura. Dado el ciclo en el que transcurren las fiestas, durante el solsticio invernal; es decir, cuando las noches son largas y el frío es tónica general, la tradicional y extendida costumbre de hacer hogueras y quemar encinas enteras es/fue un elemento esencial de nuestra Nochebuena. No está demás recordar, respecto a ello, que la palabra hogar procede de hoguera; de los humanos vínculos que en la noche de los tiempos nacieron de la convivencia en torno al fuego. Hogueras, por otra parte, que para algunos representan las fuerzas vitales surgidas de la vieja leña. En efecto, a tales rituales en el contexto del solsticio de invierno metafóricamente pueden dárseles un significado regenerativo; porque cabe pensar que al quemar los troncos viejos lo que se quema, simbólicamente, es el viejo año para dar inicio a un nuevo período. Como en otras múltiples manifestaciones de la vida social actual en el entorno sociocultural en el que vivimos, la festividad de la Navidad contemporánea también refleja en sus modos de celebrarse trazos que caracterizan el tiempo presente: secularización, consumismo y fiesta. Lo que no empece, lógicamente, que una parte de la población la viva de acuerdo con su ideología religiosa y en conformidad con los preceptos y la liturgia eclesiástica.