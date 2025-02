El lenguaje de las campanas

En relación con las quejas hechas públicas por algunos vecinos de la Plaza Alta respecto a las molestias que el tañir de la campana de ... Espantaperros produce y a las firmas que han presentado ante el Ayuntamiento proponiendo que se limite el sonido a ocasiones especiales (HOY, 6-IV-2023), unas breves reflexiones sobre los usos y los significados de las campanas. El debate que se acaba de abrir en Badajoz, no obstante, no es una novedad. Conozco escritos de 'protesta' publicados en algunos medios nacionales y locales. Tengo alguna información contrastada, además, de algunas quejas de asociaciones y comunidades de vecinos dirigidas por escrito tanto al Ayuntamiento de Sevilla como al Defensor del Pueblo Andaluz.

Las campanas no solo son un distintivo diferencial de la religión, de varias religiones; son, asimismo, elementos materiales externos cuya significación intangible trascienden las ceremonias y las manifestaciones al margen de las creencias y la ideología religiosa. Las campanas y su variedad de 'toques' en nuestro contexto sociocultural se asocian con espadañas de edificios de la religión cristiana. Parece que en una fase temporal posterior se instalaron en edificios civiles, municipales, etc. En otras doctrinas religiosas y sistemas creenciales, como el budismo (gong y campanas), el sintoísmo japonés (campanas tañidas desde el exterior con martillos de madera) o en los sistemas de valores melanesios (tambores hendidos o ranurados), etc., existen las campanas o instrumentos similares que, como en Occidente y en el ámbito del cristianismo, cumplen asimismo funciones sociales y rituales.

En nuestro entorno, no obstante, las campanas han venido cumpliendo una serie de funciones que desbordan el lenguaje simbólico que supone coronar edificios cristianos, o no cristianos rebautizados (las mezquitas de Sevilla, Córdoba…), y entrar en el ámbito de la ordenación de la vida social, política, económica y ritual de pueblos y ciudades. Campanarios y 'torres de reloj' célebres son, entre otras, la de Giotto (Florencia), el Big Ben (Londres), la torre Belfort (Brujas), la torre del reloj (Praga) o el campanario de la Giralda (Sevilla). Como símbolos de identidad y referencia local todavía quedan en algunos de los pueblos extremeños 'torres del reloj', el único lugar público por el que en tiempos pasados la gente del común conocía las horas del día. Conviene recordar que hasta hace pocos siglos no existían los relojes; o estaban en posesión de unos pocos individuos pertenecientes a ciertos grupos sociales. Las campanas, hasta fechas recientes, marcaban el tiempo natural y social; y señalaban las horas de trabajo y de descanso; avisaban, tanto las instaladas en templos religiosos como en edificios civiles, de circunstancias adversas y de aciagos fenómenos meteorológicos: peligros, incendios, sequías, plagas, pestes, guerras, riadas, terremotos, vendavales…; pero también anunciaban las fiestas señaladas y los ritos más importantes en el transcurrir de la vida (nacimiento, matrimonio y muerte) de las familias reales y de los miembros de la sociedad civil en las comunidades locales.

En la ciudad de Badajoz a finales del XVIII un autor anónimo escribe la obra: 'Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz', de la que beben dos de los primeros cronistas de la ciudad, Leonardo Hernández Tolosa y Franciscco Matheos Moreno. El anónimo trata con atención las campanas, cuya importancia nos la da su propia consagración y el hecho de que se las designe con nombre propio. Recoge la reglamentación sobre el 'doblar', la regulación de los toques tanto religiosos (agonía, defunciones, ánimas, fiestas…), como civiles (tempestad, arrebatos, enlaces matrimoniales, partos de reyes y gente principal…). Es curioso que en la ciudad de Badajoz hasta mediados del XVIII eran doce las campanadas de agonía para los hombres y nueve para las mujeres. El 'Consueta', libro de las costumbres de la iglesia catedral y la ciudad de Badajoz, entre los siglos XVI y XVIII establecía la normativa sobre los toques de campana para los actos religiosos y civiles en los que intervenía el Cabildo de la SE (Sede Episcopal), las horas para tañir, el número de campanas que debieran tocarse, el de las campanas según los tipos de fiestas y sucesos, para hombres y para mujeres, así como para los integrantes del cabildo eclesiástico, las autoridades civiles y militares, etc..

En cierta medida, y especialmente a partir de la 'popularización' de los relojes (de cadena y de pulsera) y la democratización de la tecnología (los móviles y otros dispositivos), las campanas, cada día más, se están convirtiendo en un elemento obsoleto y más de adorno urbanístico que en un objeto de utilidad social. Por ello, la crítica y el cuestionamiento que empieza a extenderse en algunos sectores de la población. La prensa recoge, de vez en cuando, las 'molestias' que el 'doblar' diario de las campanas de templos y parroquias producen en el descanso de algunos vecinos que viven próximos a ellas. Es lo que parece estar ocurriendo en algunas zonas de la ciudad de Badajoz (Plaza Alta, San Andrés, San Juan…). Las campanas, instaladas en edificios religiosos o civiles hoy no cumplen las funciones para las que fueron creadas. Su uso, aunque en ocasiones limitado a los momentos litúrgicos, parece una anacrónica resonancia de tiempos pretéritos. Por supuesto que algunas de ellas tienen valor patrimonial, simbólico e identitario. Lo que 'obliga' a conservarlas.