Una fuente en la plaza de las Américas

En tiempos de arboricidas, está demostrado que los árboles no son sólo un adorno urbanístico que decoran y embellecen las ciudades. Son, asimismo, un medio ... para mitigar las temperaturas en latitudes como las de la ciudad de Badajoz, con cortas primaveras y dilatados y calurosos veranos. Cualquier árbol plantado no solo produce sombra, sino también valores estéticos, sensoriales y vida. El agua, aparte un recurso vital, es otro elemento fundamental para hermosear los espacios de interacción y sociabilidad humanos. En Badajoz el inventario de fuentes en uso es limitado y su número no se corresponde con su extensión ni con las altas temperaturas que padecemos durante los estíos. Por poner un ejemplo: parece incomprensible que en el agradable parque de la plaza de las Américas en Valdepasillas, a nadie del Ayuntamiento, ni a quienes correspondiera por sus responsabilidades y funciones asignadas (concejales, técnicos...), se les haya ocurrido instalar una «placentera» fuente en alguno de los amplios espacios en su interior. Estoy seguro que con buena voluntad cualquier impedimento técnico puede solucionarse. Porque, como en otros barrios de la ciudad, es muy frecuentado por padres, niños y mayores a diversas horas del día. Desde las páginas del HOY llamo la atención al alcalde, los concejales y los técnicos del Ayuntamiento para que gestionen administrativamente lo que corresponda con el propósito, beneficioso para la ciudad y sus gentes, de instalar la fuente que tal vez se les olvidó cuando planificaron la plaza y el parque de las Américas. Los vecinos de la zona y los visitantes de otros distritos se lo agradeceríamos.

Cartas al director