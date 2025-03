¡Agua, Virgen de Bótoa! Sequía y mediadores sagrados

A pesar de los avances científicos, la sofisticación tecnológica y la mentalidad laico-secular de la sociedad occidental actual, la fe y ciertas prácticas singulares ... siguen presentes en la vida de algunas personas que creen en el poder taumatúrgico y en la capacidad protectora de determinadas imágenes simbólicas. Al ser el agua un recurso imprescindible para la vida, muchas sociedades, de manera particular las agropecuarias, cuentan con «divinidades» benefactoras y figuras sagradas especializadas en la atracción-gestión de la «lluvia celestial». Rituales comunitarios propiciatorios se teatralizan cuando las personas, los cultivos y los animales más necesitan el agua en los períodos de sequía prolongada. Tradicionalmente, de una forma u otra, la mayoría de los pueblos y culturas han puesto en escena, como todavía ocurre cíclicamente, variadas dramatizaciones con el fin de lograr el agua que fecunda las tierras y permite la feliz reproducción de la vida. Porque el agua es un elemento universal fundamental para la existencia.

Casi todos los pueblos y ciudades del mundo cristiano-católico, especialmente las sociedades agrícolas, disponen de una imagen especializada para «atraer las lluvias» en períodos de climatología adversa. Iconos y representaciones de la divinidad que se procesionan por el interior de sus templos, se trasladan desde los campos a las ciudades o las «pasean» ceremonialmente por sus calles en tiempos, como los que actualmente padecemos, de «pertinaz sequía». En España, entre las tradicionales imágenes protectoras de los campos y favorecedoras de las lluvias, aparte las devociones locales, están extendidas las de San Marcos (25 de abril), San Gregorio (9 de mayo) y San Isidro (15 de mayo); cuyas fechas de celebración en el calendario gregoriano no es fruto de la casualidad, sino que obedecen a una razón de peso: cuando las cosechas empiezan a germinar, necesitan crecer y madurar (abril-mayo); y para ello es fundamental el preciado líquido vivificador. Desde hace unas semanas en diferentes puntos de España (Madrid, Andalucía, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha…) se han empezado a «remover» de sus «casas», donde «habitan» el largo tiempo, algunas de estas imágenes apotropaicas a las que se atribuye «eficacia simbólica». («Haciendo algo» se «consigue algo»). En la mayoría de los casos, tales protectores a quienes se implora la lluvia coinciden con santos, vírgenes y cristos que, bajo múltiples figuras, tienen en común ser patronos y patronas de la comunidad de referencia. Es decir, ostentan el más alto estatus y el mayor «poder» en la jerarquía del panteón devocional local. En la escenografía de la liturgia de rogativas por falta de lluvias destacan los rituales penitenciales, los rituales de aflicción y los de «acción de gracias» (procesiones, cantos –en la tradición extremeña existe un rico cancionero de rogativas– y plegarias públicas que se vienen realizando desde hace siglos). Y aunque las más extendidas son las rogativas «pro pluvia» («ad petendam pluviam»), también se dan las rogativas «por mucha agua» («ad petendam serenitatem»), cuyo propósito es detener las lluvias excesivas. En Extremadura conozco varios casos en los que algunas comunidades locales cuentan con dos devociones diferentes: una, que habitualmente han sacado en rogativas para implorar agua; y otra para que cese cuando ya se considera que ha llovido suficiente. En ocasiones, como en el caso de la imagen de la Virgen de Bótoa en la ciudad de Badajoz, cuya romería se celebra este fin de semana, la misma imagen ha venido cumpliendo un rol ambivalente, sirviendo para remediar ambas circunstancias. Ahora bien, en nuestro contexto histórico-cultural las rogaciones «ad petendam serenitatem» no fueron tan usuales como las de impetrar las lluvias. Es lo que reflejan los documentos eclesiásticos analizados: en 170 años, los que transcurren entre 1626 y 1796, he contabilizado 29 «pro pluvia» y 6 «pro serenitatem».

Antes de la existencia de los físicos y meteorólogos profesionales, frente a los reveses atmosféricos y climatológicos, se han celebrado durante siglos rogativas por lluvias implorando el favor divino. En relación con la recurrente necesidad de agua y las sequías temporales, el orden jerárquico devocional en la ciudad de Badajoz fue el siguiente: primero se acudía a la Virgen de la Soledad (a partir de mediados del XVIII). Cuando la falta de lluvias continuaba se trasladaba la imagen de la Virgen de Bótoa a la catedral. Y para circunstancias extremas, en casos de persistente y angustiosa calamidad pública, se reservaba la imagen del Cristo del Claustro como última opción para obtener el agua celestial. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII otras imágenes y símbolos sagrados, en su estatus de abogados de la comunidad local, se incorporaron asimismo a las procesiones de rogativas por lluvias: San José, la imagen de la Consolación y las reliquias de San Atón; si bien, las copatronas, Bótoa y la Soledad, fueron, como sucede en la actualidad, los símbolos religiosos preferidos por los pacenses. Los traslados de la imagen de la Virgen de Bótoa, previa petición de la ciudad (Ayuntamiento) al Cabildo eclesiástico, se revestían de gran solemnidad. Ambos cabildos recibían con honores a la imagen en Puerta de Palmas y la llevaban a la catedral. Allí la colocaban, delante de la imagen de San Juan Bautista, en el altar mayor de la sé. Porque la virgen, como madre de Cristo, tiene hiperdulía, preeminencia litúrgica mediante la que recibe una veneración (culto) especial superior a la de los santos.

En síntesis, el ritual por falta de lluvias se expresa mediante la comunicación entre lo profano y lo sagrado, lo natural y lo sobrenatural, entre lo sensorial y lo extrasensorial. Es, en suma, un lenguaje simbólico y un código comunicativo cargado de prácticas mágico-religiosas con la intención de controlar o influir en la naturaleza. La gente del campo hoy, no obstante, confía más en el regadío, tras llegar el agua a las tierras de secano gracias a las infraestructuras hidráulicas (embalses, pantanos, canales…), que en las episódicas fluctuaciones de la naturaleza y las coyunturales ceremonias milagreras que dramatiza la piedad popular.