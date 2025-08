El veraneo del presidente

Comenta Compartir

El veraneo espera a nuestro presidente Pedro Sánchez. No seré yo quien le niegue el derecho que todo trabajador tiene derecho a un descanso. Pero ... es que veo difícil que descanse y desconecte, después de los problemas que todos conocemos. Y por si fuera poco se ha unido uno nuevo, la localidad de Torre Pacheco. Torre Pacheco es como un síntoma de la que se nos puede venir encima dado el abandono institucional que hay. Tenemos una inmigración en España, que está mal gestionada y, por ello alimenta los discursos xenófobos. La convivencia salta por los aires, pues la gente ante todo esto tiene miedo. Y lo que no es admisible es que el Gobierno culpe solo a otros y no entone el 'mea culpa'. España está desbordada en el aspecto inmigratorio. Y Pedro Sánchez no tiene un proyecto claro. No hay pues política migratoria. No hay el control necesario. Y claro solo escuchamos a los voceros politiqueros con sus verborreas para que el presidente sobreviva políticamente, con la que está cayendo. Pues por aquello de 'si no quieres caldo toma tres tazas', Europa nos dice que la amnistía no era por el bien común. Era por el bien de Pedro Sánchez. Era y es un pacto político. Nuestro presidente ha perdido y pierde el relato. El poder del actual gobierno solo sirva para tapar agujeros. Empieza a enfermar el Estado. Junts y ERC, de antojos constantes. Los magistrados y jueces no contentos con la ley Bolaños, obvio. Más de 1.100 hombres y mujeres actuales jueces sustitutos pueden entrar por la puerta de atrás. Y los jueces, ya no instruirán procedimientos. Y Pedro Sánchez prepara su veraneo. Le deseo lo mejor, pero creo que será un veraneo de poco descanso para usted presidente. Imposible seguir así hasta el 2027, y lo sabe...

Cartas al director