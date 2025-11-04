Politización de todo

Comenta Compartir

Politizar es dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, que normalmente no lo tienen. En España somos especialistas. Hasta politizamos el dolor. Recordemos que ... ETA y sus organizaciones cercanas –que aún persisten– justificaban los brutales asesinatos, pues era el camino para la independencia de un pueblo vasco oprimido. Qué barbaridad. Después asistimos a la politización de PP y PSOE del dolor que causaba ETA, largándose la culpa el uno al otro, dependiendo de quién nos gobernara. Y a continuación llegó ese para unos gran presidente de todos los españoles, el señor Rodríguez Zapatero, que trató y consiguió resucitar la tremenda y cruel Guerra Civil española. Con ello reavivó un odio y se cargó la transición. Y actualmente, vuelven a las andadas con el dolor de la Comunidad Valenciana. Se está mercadeando con él, cuando todos fueron responsables. Qué tristeza mercadear con el luto de más de 250 familias, de la destrucción de pueblos enteros. Algunos políticos no tienen vergüenza.

