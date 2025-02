Cuestión de principios

Comenta Compartir

Asistimos con asombro al asedio por parte de algunos representantes políticos contra diversas actuaciones judiciales que se están practicando en Madrid y en Badajoz, actitudes que van más allá de la libertad de expresión y de la sana crítica. Pudiera dar la impresión de que ... nuestra democracia tiene aún poco recorrido, es inmadura, y no todo el mundo ha adquirido la conciencia necesaria para transitar por ella sin debilitarla. Pero todo parece indicar que no es eso, sino que se trata de convicciones bien meditadas que forman parte de sus principios, ni más ni menos. Basta con rebuscar en la hemeroteca para comprobar que esas maneras no son nuevas, sucedió lo mismo con el magistrado del Tribunal Supremo Marino Barbero y aquí en Extremadura se dijo que magistrados del Tribunal Superior de Justicia eran salteadores de caminos. Por cierto, el Fiscal General del Estado de la época anunció querella por ello, casi igual que ahora. También se llegó a decir que Montesquieu había muerto. No hace mucho incluso se dio un toque de atención a los tribunales para decirles «…oiga, no me vayan por ahí…». La legislación establece mecanismos para dilucidar las controversias que nacen de las resoluciones judiciales, mediante recursos, recusaciones, etc., y todo lo que pase de ahí está de más.

Ya dijo Napoleón Bonaparte que los hombres más poderosos de Francia eran los jueces de instrucción; quizás actualmente no sea para tanto, menos en nuestro país, pero no cabe duda de que el respeto a la división de poderes es uno de los pilares de la democracia y los representantes de los ciudadanos deben ser los primeros en dar ejemplo.

Cartas a la directora