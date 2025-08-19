HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 19 de agosto, en Extremadura?
A ciencia incierta

Periferias

Javier Figueiredo

Martes, 19 de agosto 2025, 23:19

No sé en qué momento de la historia lo céntrico pasó a ser casi lo único importante y lo periférico aquello de lo que uno ... puede desprenderse o incluso olvidar por completo, ya que lo que no está en el meollo pasa a ser poco menos que prescindible. No siempre lo periférico tiene que tener una posición central en los mapas, como bien saben esos países cuyas capitales políticas son mucho más pequeñas que los auténticos centros económicos de poder y decisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  2. 2 Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres
  3. 3 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
  4. 4 El parque de San Fernando de Badajoz amanece de nuevo con pintadas
  5. 5 Extremadura enfrenta su «día clave» para acabar con el incendio de Jarilla
  6. 6 Sánchez anuncia en Extremadura que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el fuego
  7. 7 La ONCE reparte 245.000 euros en Esparragalejo: «Son siete familias que siempre compran la misma terminación»
  8. 8 Sánchez anuncia en Extremadura que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el fuego
  9. 9 El incendio de Jarilla mantiene dos focos activos, uno hacia el Jerte y otro a Salamanca
  10. 10 Qué implica la declaración de zona catastrófica en las áreas afectadas por los incendios en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Periferias

Periferias