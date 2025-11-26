HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 25 de noviembre, en Extremadura?
A CIENCIA INCIERTA

25 de noviembre

Javier Figueiredo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Ayer fue uno de esos días teñidos de color violeta en el calendario, diferente al 8 de marzo pero con mucho en común. Todavía habrá ... quien no sepa por qué cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, ni tampoco conocerán la historia de tres hermanas que vivieron en una isla del Caribe y que fueron asesinadas un 25 de noviembre de 1960.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  2. 2

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  3. 3 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  4. 4

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  5. 5

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  6. 6 En un pueblo de Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  7. 7 Enfrentamiento entre asistentes y reproches de concejales en el pleno de Don Benito
  8. 8

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  9. 9 Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
  10. 10

    María de la Luz Parro, profesora: «Hay una ola de negacionismo en las aulas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 25 de noviembre

25 de noviembre