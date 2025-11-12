HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?
A CIENCIA INCIERTA

Memorias y desmemorias

Javier Figueiredo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Creo que fue en 2004 cuando se estrenó la película 'Roma', la que dirigió Adolfo Aristarain con José Sacristán, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro ... como protagonistas. De ella se me quedó grabada una escena en la que la protagonista afirmaba algo parecido a que los seres queridos, los que se nos van físicamente, permanecen de alguna manera mientras haya quien se acuerde de ellos. No cabe duda de que tener memoria es una virtud que no debiera tener detractores de ningún tipo, de ahí que no se acabe de entender el interés de los más retrógrados en que ya no se hable más de quienes están en las cunetas y sí de quienes ganaron batallas (algunas inexistentes) durante el medievo.

hoy Memorias y desmemorias

Memorias y desmemorias