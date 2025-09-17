HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Protestas propalestinas durante La Vuelta. EP
A CIENCIA INCIERTA

En su justa medida

Javier Figueiredo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

En algunos pueblos se conserva todavía, junto a las plazas en las que se celebraban los mercados, un surco esculpido en la piedra de algún ... capitel y que indicaba la justa medida de la vara con la que luego habrían de cortarse telas, paños y lienzos. Una vez que el sistema métrico decimal se impuso en buena parte del planeta, ya nada de esto es necesario y hoy te sacan una especie de rayo láser del bolsillo y te calculan todo al milímetro en un santiamén.

