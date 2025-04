Lo gratuito no es equitativo

En la segunda mitad del siglo XX se fueron extendiendo por el norte de Europa un sistema llamado «del bienestar» que consistía en recaudar impuestos ... de todo el mundo –en función de lo que ganaran– y repartir determinados servicios públicos de manera gratuita y universal a toda la población. A algunos países de Europa esto tardó en llegar y en la inmensa mayoría del mundo ni está ni se le espera.

No recuerdo quién dijo que un Estado se puede considerar realmente civilizado cuando una persona se cae en la calle de un síncope y es atendida y sin preguntarle cuánto tiene ni de dónde viene. De un país que ha conseguido dar atención médica universal o educación gratuita a toda su población se puede decir que está avanzando hacia ese estándar de humanidad que cualquier persona de buen corazón desea para todo el mundo.

Hay un acuerdo unánime en que nuestro sistema nacional de trasplantes es único en el mundo: aquí no se compran órganos y cuando hay un donante se le da a quien más lo necesita, sin tener que pagar nada, ni endeudar a su familia para el resto de sus vidas. Sobre lo esencial sí hemos alcanzado cierto consenso, pero cuando afrontamos asuntos importantes pero que no son vitales, es cuando comienzan a aparecer dudas.

Recuerdo cuando se decidió que todas las familias numerosas tuvieran los libros de texto gratis. De la noche a la mañana los tres hijos del notario y la farmacéutica no pagarían nada, mientras que las dos hijas de la cajera y el reponedor del supermercado tendrían que rascarse el bolsillo. Por no hablar de que en la ciudad donde resido han decidido rebajar el IBI a las familias numerosas. No sé si solo de la vivienda habitual en la que residen con toda su chavalada, o si se aplica a todas las viviendas que posean en el término municipal. Así que si tienes dos hijos y apenas llegas a fin de mes no verás rebaja alguna, pero si tienes tres, aunque te sobre el dinero, aún podrás beneficiarte del nuevo descuento.

¿Qué concepto de igualdad, equidad y redistribución están aplicando diferentes administraciones y de diferentes colores? Pues el más simple y fácil, el que no tiene en cuenta el espíritu del artículo 131 de la Constitución, aquel que habla de planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

Cuando algo se rebaja o es gratuito sin tener en cuenta el nivel de renta, no estamos siendo equitativos. Creo que no todo debe ser gratis total para todo el mundo. Entiendo que los comedores escolares sí han de serlo para quien lo necesite y lo mismo se puede aplicar a los libros de texto y otras muchas cosas más. Eso sí: antes deberíamos cambiar mucho, porque en 2013 éramos el país de Europa con menos inspectores de Hacienda por habitante. Si acabáramos con tanto fraude como hay, quizá podríamos dejar de regalar a quien no lo necesita y ayudar más a quienes les va la vida en ello.