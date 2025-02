Comenta Compartir

Otra chispa puede prender en cualquier momento después de que Israel e Irán hayan adoptado una tensa cautela tras, previo aviso a Estados Unidos, atacarse directamente por primera vez desde el inicio de sus hostilidades. Israel no comenta los objetivos alcanzados, señal de que prefiere ... mantener la reserva y evitar la escalada del conflicto, e Irán minimiza los daños para su consumo interno, donde el régimen de los ayatolás tiene notables problemas y da a entender que cierra el desafío provocado por la muerte de siete altos dirigentes de las brigadas Al Quds de la Guardia Revolucionaria en el consulado iraní de Damasco. Cada uno habrá sacado las lecciones correspondientes. La tregua que parece se dan Israel e Irán se enmarca en una situación muy complicada y delicada porque los dos enemigos de la región pretenden acabar el uno con el otro, pero evitando un enfrentamiento directo que tendría unas consecuencias impredecibles. Hay una enorme diferencia entre uno y otro: Irán pretende aniquilar a Israel mientras que Israel pretende que Irán no consiga un arma nuclear. Tel Aviv no busca la aniquilación de los persas. Aspira a un cambio de régimen, como todo el mundo occidental.

En esa dinámica, llevamos años de enfrentamientos indirectos con Irán utilizando a sus grupos afines en la región. Ahora la situación ha cambiado, se ha escalado un peldaño relevante porque se están atacando directamente aunque sea de manera más o menos controlada y quirúrgica. Cada uno demuestra que es capaz de alcanzar territorio enemigo, pero Israel ofrece más capacidad de defensa con su Cúpula de Hierro, el escudo antimisiles y drones, y con la gran ayuda de sus aliados. En medio de este tablero de intereses se encuentran los palestinos. Desde 2007, en Gaza, han sufrido la dictadura de Hamás y enfrentamientos muy sangrientos con Israel frente a las opciones de acuerdos fallidos con los palestinos de Cisjordania en manos de la Autoridad Nacional Palestina. En este entorno, los acuerdos de Abraham alcanzados hace cuatro años entre Israel y países árabes como Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán cambiaron totalmente la situación con el desarrollo de la cooperación en todos los sectores de la sociedad. Cuando Arabia Saudí estaba a punto de establecer relaciones con Israel, el 7 de octubre todo saltó por los aires por el sanguinario ataque terrorista de Hamás, lo que provocó la decisión israelí de acabar con la influencia de Irán en la región: Hamás en Gaza y después el resto de milicias. La clave de esta decisión, muy complicada, es evitar el enfrentamiento directo con Irán.

Temas

Hamás

Gaza

Irán

Israel