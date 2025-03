Acuerdos relevantes

Todos los días los medios de comunicación nos debatimos entre lo importante y lo interesante y el resultado final suele ser una combinación de ambos ... aspectos para ofrecer un panorama, lo más completo posible, de la actualidad. En las relaciones entre España y Marruecos se impone con demasiada frecuencia lo supuestamente interesante frente a lo importante. El problema en este caso es que lo interesante se enmarca en un morbo superlativo, alimentado por los clichés y estereotipos tristemente asumidos desde hace demasiado tiempo, que nada tienen que ver con la realidad actual porque no se conoce Marruecos o hace mucho tiempo que no se ha visitado el país vecino. A día de hoy, los antiguos prejuicios consecuencia de traumáticas experiencias y soberbias ignorantes, se han enquistado asumiendo que los viejos mantras se mantienen sobre la situación en Marruecos de los derechos humanos, la libertad de prensa y expresión y la figura del Rey. El mundo actual está muy convulso tras la pandemia del coronavirus, el pulso entre Estados Unidos y China y, sobre todo, por la invasión rusa de Ucrania que nos obliga a tomar partido por el bando donde queremos y nos interesa estar.

En el caso de los países miembros de la Unión Europea y de la OTAN, la unidad de acción frente a Rusia no implica una convergencia coherente de actuaciones con terceros países. La primera ministra italiana no ha tardado en tratar de captar el gas argelino que antes iba a España. También Francia se ha movido para recuperar las relaciones con un régimen argelino, que no oculta su histórica y renovada alianza con Moscú.

Pocos días antes de la reunión de alto nivel entre Marruecos y España se preparaba y votaba, con una rapidez inusitada e impulsada desde diversos sectores de la izquierda radical europea con cierto beneplácito de París, según denuncia el gobierno de Rabat, de una resolución crítica con la situación de los derechos humanos y la libertad de prensa en Marruecos. Un relato que podría corresponder mucho más a la realidad de Argelia, Turquía, Irán, China, Rusia, Cuba o Venezuela, que, como todos, también tienen sus 'lobbies' en Bruselas.

El caso es que se crea una atmósfera de sospecha y descalificación hacia Marruecos, y, por tanto, hacia el Gobierno de España, que en lo que respecta a las relaciones con Marruecos ha pecado de no explicar en el Parlamento y no consensuar con la oposición, como debiera decisiones de política exterior. Pero eso no quita trascendencia a la firma de unos acuerdos relevantes para una relación estratégica con Marruecos.