Ventajas de un nini postmoderno

No es cierto que solo haya un camino para alcanzar el éxito. El triunfo o la superación personal es algo ambiguo y relacionado tradicionalmente con ... el trabajo duro. Esto es falso. El triunfo de verdad no requiere esfuerzo. A raíz de que, al fin, el Gobierno reconoce que la honradez de ganar dinero y tener propiedades es una lacra , quizás sea bueno saber lo que debemos hacer a partir de ahora si queremos tener una vida cómoda: Ayudas para todos. Es importante recalcar que, cuando nos referimos a cobrar ayudas, hablamos de aquellos que han descubierto como nuevo teletrabajo el pasarse horas en la web del Gobierno buscando eso: no hacer nada.

El truco para esta nueva forma de vida es no pensar y actuar rápido. Podríamos trabajar, pero somos más ambiciosos. Solo los que viven la postmodernidad y no prestan atención a las antigüedades como las jornadas de ocho horas, son capaces de mantener la cabeza alta. Debemos ser fuertes ante la crítica. Por esas personas solo debemos sentir lástima; aún son esclavos del trabajo y quieren lo mismo para nosotros. Si le preguntan por la procedencia de su dinero, haga como un político: finja hacer algo y no mencione cuánto cobra. Ser un caradura es solo un punto de vista de personas que, sin duda, nos tendrían envidia. No hay que hacerles caso. Tenemos grandes referentes que nos avalan, como Mónica García (Más Madrid) o Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que cobraban el bono térmico –apúntese este–. Hay muchas y de muy diversa índole. Estudiarlas y desgranarlas por estatales o regionales, contributivas o no, puede hacernos alcanzar la libertad financiera sin haber invertido un solo euro. Ser dueño de nuestro tiempo nunca fue tan fácil.

Si lo que le preocupa es el transporte, no hay por qué temer. Sabiendo que nuestro ingreso mínimo vital no nos alcanza para un coche, la única tarea será buscar qué comunidades proveen de estructuras gratuitas. Si pensamos que no trabajar por gusto limitará nuestro poder de elección, error: Extremadura nos proporciona transporte gratuito en bus y Madrid y Barcelona en cercanías. Siguiendo estos pasos, estaríamos muy cerca de alcanzar un estatus superior al de un político: transporte con chófer y sueldo estatal. Algo así como un diputado premium porque nuestro ingreso mínimo, además, no tributaría. Lo importante es creérnoslo. Estamos creando una nueva forma de vida.

Por último, y siendo conscientes de que la vivienda es un derecho, también podremos reclamarlo. No lleva mucho trabajo. De hecho, no hay que hacer nada. Tan solo dejar de pagar nuestro piso, propiedad de una macroempresa internacional o jubiletas anarcocapitalistas que quieren engordar su pensión a costa de nuestro sueldo. Solo se debe saltar de una vivienda a otra antes de que nos desalojen. No queremos un espectáculo. Cuanta más discreción, más nos durará la fiesta –apúntese esto también–

Como en cualquier trabajo, la edad es importante. Subirse al tren de la vidorra está mejor pagado si lo haces pronto. Yolanda Díaz quiere dar 20.000 euros por cumplir los dieciocho y, si sigues los pasos, no tendrás necesidad de tocarlos nunca. Con todo, debemos caer en la cuenta de que este nuevo trabajo de nini postmoderno, al no necesitar de experiencia previa, no está remunerado en exceso. Sin embargo, sí cuenta con suculentos beneficios sociales y amplias perspectivas de viajar de gorra. Podrás hacerlo por toda Europa desde que el líder aprobó otra ayuda para irte con los colegas a beber como un ruso. E l secreto para hacer que todo esto funcione es no aspirar a nada más. Podrías terminar trabajando y, dios no lo quiera, pagando impuestos.