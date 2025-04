Venga a Extremadura, coma jamón y péguele a un médico

Lo que hacen cuatro de cada mil extremeños por la mañana al levantarse es ir a pegar o insultar a un médico. Algo así nos ... viene a decir un informe de la Organización Médica Colegial de España y que recogía este medio: cuatro de cada mil sanitarios son agredidos en nuestra región (al año). El resto, probablemente solo reciban injurias de pensamiento porque esperar en la consulta no es del gusto de nadie.

Imaginen estudiar un lustro o dos con la intención de ser médico o enfermero para levantarte cada mañana y que tu única inquietud sea que el personal llegue tarde a sus cosas. Algo así, me imagino, deben pensar los agresores. Por desgracia para la literatura (sería una historia interesante), no ocurre así.

Mientras escribía los motivos sobre por qué un extremeño puede afilar la mano (hay tantos), se me ocurrió preguntarle a un amigo enfermero por eso que dicen de que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Me dijo «el progreso está bien, pero mirando con lupa, en esos años (refiriéndose a la vejez), muchos de ellos están condenados a demandar mucha sanidad y pasarlos entre recetas, pastillas e ingresos hospitalarios. No se ha aumentado la esperanza de vida, se ha dilatado el proceso de morirse».

El resultado de sumar una población envejecida y falta de recursos es que alguien se enfada, se crispa, te pega. Agredir a un sanitario se ha convertido, en los últimos años, en la versión posmoderna de matar al mensajero. Esto demuestra, entre otras cosas, un hastío manifiesto y una verdad irrebatible: por más bofetones que se le pegue a un médico, es bastante probable que no aparezca otro y él seguirá sin tener la culpa.

«Si destinasen más dinero a sanidad, habría más médicos y se acortarían los tiempos de espera». Ahí le detuve porque no quería un artículo sobre políticos nefastos (nueva normalidad). En cambio, le pedí que describiera con picardía al cliente de sanidad pública: «Urgencias se ha convertido en una pescadería que huele a antiséptico. Sus médicos no les dan cita y van ahí a esperar horas con sus números en la mano. Poco se enfadan, aunque siempre lo pagamos nosotros».

«Nos usan mal. Hace unos días, a un compañero le gritaron que tenían que atenderle porque él le pagaba su sueldo. No sé a dónde vamos». Aquí, me volví a detener y me acordé de la noticia que había leído días atrás «Muere un auxiliar de enfermería después de que un paciente le propinara una patada en los testículos». Mientras, las Delcys, las Begoñas y los Koldos acaparan misterios y maletas que ningún paciente, médico, enfermero, técnico o celador de nuestra sanidad pública agradecerá nunca.