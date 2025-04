El vals del obrero

Mirad a un hombre caminar y venir hacia vosotros por la calle. Miradle comer solo en la mesa de un restaurante. Miradle hablar con los ... que ama. Miradle en cualquier momento de sus días, treinta segundos, y sabréis todo de él, aunque ese saber no es el único. Lo que descubriréis al mirarlo se llama el estilo». Solo eso necesitamos: treinta segundos de vídeo de la declaración del hermano de Pedro Sánchez para sorprendernos no solo con que la simpleza aburra, sino que también empache.

El 'non sapere' se ha convertido en el último grito en tendencias 'viejoven'. Desde que cierto chico se hiciera famoso al ser preguntado por la calle quién era Don Quijote y contestara «un pavo que hacía cosas con molinos», David Sánchez ha encontrado el filón, su quintaesencia, la manera de llegar –esta vez de verdad– a los oídos de un público masivo. No con su música. Tampoco con su ingenio. En rigor, David Sánchez, haciendo del desconocimiento el movimiento principal de su pieza, nos dio una lección sobre cómo dar un concierto al público de otro (el de su hermano).

Las modas tienen ese componente vírico que se transmite por el aire y se agarra como una sábana. Tanto es así, que este estilo del 'no saber', caracterizado por unos labios apretados y unos hombros encogidos con plena indecisión, se propagó por los despachos hasta dar con Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, Cristina Núñez, diputada de Cultura, y Elisa Moriano, directora del área de Cultura. Nadie sabe quién creó el puesto. La moda se respeta, no se cuestiona.

A mí, que lo único que me interesaba saber era cuánto cobraba David Sánchez, me llevé un chasco porque lo interpreté como una limosna por 'dar la nota' (perdonen el chiste). Sin sospecha ni ocultamiento ya sobre el dinero, mi curiosidad se murió; no sabía cómo seguir el artículo e hice algo muy mío, que es buscar frases en Google: frases para decirle a tu ex y no quedar en ridículo, frases para alguien que te debe dinero si te da vergüenza y así. La metáfora de la moda me estaba entreteniendo, así que busqué en Google 'frases moda' y di con una de Coco Chanel: «No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase». Ciertamente, nuestro protagonista, muy poco en todo.

Ante estas situaciones siempre se pregunta uno ¿cómo podemos enseñar ahora a un niño que la verdad es eterna y que perdura, que la honestidad sostiene nombres y apellidos en el tiempo, si la mentira siempre resulta tan barata y tan sencilla en un adulto?