Soraya Vega: resumen mal

Quién es Soraya Vega Prieto? A falta de fotos para ponerles en situación, viene a ser la cantante Alecia Beth Moore (Pink), pero con más talante y sin drogas en el cuerpo. Podría haber sido una miembro muy factible de la famosa foto de Irene ... Montero y su séquito en Nueva York, pero en Madrid son demasiado guais, incluso para los suyos. La cultura 'woke' llama más la atención por lo que excluye en su afán por incluir. Pobre Soraya. Serán las comunicaciones. A todo esto, Twitter es una maravilla: te da la misma tranquilidad que esconderte detrás de un seto a escuchar conversaciones y, en fin, en esas estaba cuando me encontré los vídeos de nuestra protagonista.

He indagado un poco sobre su vida ajena a la política y, al menos, internet y las redes sociales no tienen muchas nociones de ella (me disculpo por ser un terrible detective), más allá de una diplomatura en Educación Social y un máster en Sexología. Lo que sí tiene es la clásica lista anodina de político homologado español con diferentes cargos que te va dando tu partido cuando no tienes nada mejor que hacer: dirección del Consejo de la Juventud, patrona de la Fundación Mujeres, secretaria de Juventudes Socialistas. No sé, a mí, mezclar política con sexualidad y juventud me inspira precaución, como poco. Hasta la fecha y, esperando corrección o un tirón de orejas, ningún trabajo registrado fuera de la vida pública. Si queremos perder el tiempo, solo tenemos que investigar la vida laboral que ha tenido un político más allá de los sillones. Hay poco margen de acierto o la cuantía será predeciblemente corta.

Desde que Zapatero rompió el aburrimiento de su vida contemplativa, bucólica-pastoril para dejar claro de una maldita vez que los socialistas son seres de luz y de color que tienen licencia para cambiar de opinión sin mentir, todo encaja. Está permitido que el cómplice de una mentira guarde silencio durante la misma (Sánchez pactando con Bildu, Sánchez, otra vez, prometiendo un tren digno), para, más tarde, llamar mentirosa a otra persona por hacer lo mismo (pactar con Vox).

Para entender esto solo debemos fijarnos en la regla no escrita que predomina en los últimos años: ser de izquierdas te otorga, automáticamente, la superioridad moral para decir, hacer y establecer cualquier tipo de sentencia. Si piensas de otra forma te toca la lotería de lo políticamente incorrecto: misoginia, racismo, embauque y trampas en el Risk, si apuramos. La izquierda cool ha escrito el nuevo decálogo.

Resulta que a Vega le parece que la palabra de María Guardiola no tiene validez (lo compro), olvidando, convenientemente, que está rodeada de personas realizando las mismas prácticas. En otro vídeo, manifiesta, desde esta superioridad olímpica, que María Guardiola tiene que explicar al PSOE por qué está en contra de todo el colorín político. Un avance: no tiene que explicarles nada a ellos. En todo caso, a sus votantes. Bájese Dios que sube Soraya.

En cualquier caso, el pacto con Vox se terminará perdonando si María Guardiola, finalmente, consigue la hercúlea tarea de traer un tren al que le funcione el aire acondicionado a Extremadura.