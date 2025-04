Si no eres rico en Extremadura es porque no quieres

Cuando un cargo del PSOE extremeño dice que va a seguir trabajando para mejorar la vida de la gente, conviene echarse a temblar y rogar ... en silencio: «Por favor, no trabaje usted en eso». Cuando un partido no tiene nada que decir, pero necesita presencia mediática, asegura que se va a poner a escuchar (porque tampoco cuesta mucho) y, de nuevo, sería prudente rogar que tampoco lo hicieran. El senador 'cienmileurista' Fernández Vara demostró que la sordera ventajosa resulta morrocotudamente lucrativa. Háganle caso.

A última hora, Jorge Amado (diputado y más cosas que parecen importantes) ha saltado a la palestra para criticar que a la consejería de Vox le han dado dinero. Al parecer, a los verdes les han aumentado un 22% el presupuesto de su consejería y la oposición no está conforme. En rigor, el PSOE, aplicando democracia, no quiere que una consejería que acaba de nacer tenga dinero.

El por qué a un partido que ha gobernado durante catorce años se le ocurren las mejores ideas del mundo cuando les quitan los sillones, merecería un estudio. El señor Amado, como si acabara de descubrir lo que es una oposición, dice querer abrir un proceso de escucha, que es precisamente lo que hace cualquier partido que se encuentra en la oposición: reunirse con colectivos afines, hacerse fotos, justificar el sueldo. Nada nuevo. Uno se pregunta si no sería más pragmático escuchar desde el poder, cuando se comprueba que en 2022 el 35% de extremeños estaban en riesgo de pobreza o, no sé, cuando se ve que en 2023 subía al 36%.

De las quejas del grupo socialista ante la financiación de la consejería de Vox, podemos sacar varias conclusiones: la primera es que eso de que la gente vote a algo que no sea la izquierda les viene mal. La segunda vendría a ser que, con el tiempo, la ausencia del tren que Extremadura merece será culpa de María Guardiola y no de los catorce años de mandato rojillo. Son solo seis los meses que lleva en el gobierno y la ristra de culpas que atesora no para de crecer: desde descariñada con lo público, pasota con los presupuestos y no sé qué de una bandeja de plata a los ricos de Extremadura. Pronto, M. G. será culpable de la caída del kirchnerismo en Argentina y de los cincuenta grados al sol que sufrirá Azuaga en agosto.

Lo bueno de las paradojas es que no tienen sentido, como tampoco lo tiene que el señor Amado –por seguir con nuestro protagonista– demonice a los extremeños ricos mencionando cierta bajada fiscal. Tan solo debemos irnos a 2007, año del advenimiento de nuestro enriquecido senador Vara, para percatarnos de que tan solo 233 personas declaraban más de treinta millones de euros. Tres legislaturas después y un rebote de Monago, el monto asciende a 1.243 ricos avariciosos. ¿Está el PSOE manufacturando ricos en fábricas clandestinas? Esta pregunta, probablemente, tenga el mismo sentido que culpar de todo a la señora Guardiola después de tan solo unos meses de mandato.