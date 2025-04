¿Cuánto se puede decir sin hablar?

En principio, yo pensaba que íbamos a ver algo de comedia y no me entusiasmaba mucho porque los monólogos y las cosas de la risa ... me parecen una trampa para el individualismo: siempre hay cierta predisposición a la carcajada cuando pagas por un asiento y, a veces, uno añade su risa a la de los demás sin saber muy bien por qué. Yo pienso que alguien, en algún momento del espectáculo, se levantará y me señalará «¡Ese no se ríe!», un foco de luz blanca apuntará desde el techo a mi butaca, los actores se detendrán, todo el mundo se ofenderá y mi ridículo se hará espectáculo, como cuando soñaba que iba en calzoncillos al instituto Miguel Durán de Azuaga. «No quiero que sepas nada», me dijo J. Agarré un panfleto de la obra, me lo quitó de la mano: «Nada, he dicho».

Como soy más vago que impertinente no me costó no volver a preguntar. «Los actores llevan máscaras. No te digo más». Había en la puerta del Teatro Español gente de toda clase y mucho enredo: culturetas deseando que lo hípster vuelva porque ya nadie les hace caso, un gafapasta que intentaba ligar hablando de Dostoievski, hombres con trajes caros, un señor tocando el acordeón, mucha pasta sin gafas, un acordeón también sin señor y un hombre enjuto con sombrero que miraba a todos, como pasando lista. Por un momento, volví a los días en que me iba a Mérida de excursión con el instituto y casi me escapo para fumar detrás de un contenedor.

«Los actores tampoco hablan. Te va a gustar», añadió J. La muerte debe ser algo parecido a estar una hora y media escuchando algo que no suena, me dije. Las luces empezaron a ocupar el escenario de forma tímida y dejaban entrever el salón de una casa de estética abuelesca: el tapete sobre la tele, cristalería ámbar de Duralex y esas cosas centenarias. Dos actores abren una puerta cubriendo sus cráneos con máscaras que exageraban las facciones y que delineaban a la perfección los renglones de la edad. Aquella pareja de ancianos me suscitó pena. Por lo que sea, solo los bebés, los animales y los viejos dan ternura. La ternura tiene todo que ver con sugerir que eres incapaz de cuidarte.

A los veinte minutos de ver cómo la comunicación entre los personajes se basaba en gestos estudiados milimétricamente deseé haber ido borracho para tragar aquello, pero entonces, me acordé de que Jabois escribió una vez que nada emborracha tanto como el pasado. Vi a mis abuelos: el fin de uno, el inicio del otro en nuestra casa. Pensé muchas cosas, me acordé de otras. Pensé, por ejemplo, que los abuelos se inventaron para querer a sus nietos y que los hijos son solo una irremediable participación en ese proceso lógico.

Al terminar, le reconocí a J. que me había gustado. Lo que no le dije es que lloré los últimos quince minutos antes de que el patio de butacas se encendiera. No una lagrimilla emotiva, no, una docena de ellas que se agarraban al párpado y emborronaban los neones de los bares.