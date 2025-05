Los pueblos no existen, son los padres

Comenta Compartir

En mi pueblo nadie tiene ninguna duda de que es extremeño, vivamos o no allí. Sobre el mapa, treinta son los kilómetros que nos separan ... de la primera villa cordobesa y, hasta la fecha, no ha habido líos. Intuimos que en Fuenteobejuna (este pueblo) se sienten igual de andaluces, aunque el refranero popular le haya hecho una suerte de vandalismo publicitario desacertado en frases como 'Cordobés y hombre de bien no puede ser'. Cierto es que peor parada sale Castuera, donde se decía que 'la que no es puta es turronera' y, a pesar de eso, uno agradece que el tsunami de lo políticamente correcto no se haya llevado (aún) el refranero por delante. Si nadie en el sur (entendamos sur como la mitad inferior del país) ha querido independizarse y todo parece que será, presumiblemente, igual dentro de unos años, es porque solo el dinero te da la capacidad de hacerlo y el en sur somos todos igual de pobres.

En perspectiva, si la historia de España pudiera verse en un minuto, fotograma por fotograma, como en un carrete de ocho milímetros, nos percataríamos de dos cosas: que la pobreza une y que el dinero, aunque necesario, molesta en lo familiar. En tiempos de posguerra la familia era una unidad indivisible: los hijos compraban la casa cerca de sus padres y viceversa cuando llegaban a cierta edad. Además, a menudo se compartía mesa diaria con tíos y primos en casa de los abuelos. Había más incertidumbre, éramos más pobres, más cercanos. La escasez tenía eso de querer arrimarte con todos al calor del mismo fuego. Ahora, en mayor o menor medida, con la sobreproducción de alimentos (de todo, en realidad) y la promesa de que para ser clase alta lo importante es creérselo aun cuando cobras 1.300 euros, uno no sabe si es más raro que el hijo de una turronera –por seguir el hilo– pueda comprarse una casa o que lo haga en el pueblo donde nació. El tiempo está consiguiendo que ser de pueblo y medrar en la vida sea incompatible con permanecer al lado de los tuyos. Teniendo en cuenta esta realidad tan extremeña de pueblos moribundos que ven a su juventud partir a las capitales para buscar el mileurismo, quiero aprovechar este artículo para pedirle un deseo de poca envergadura al 2024; algo pequeño por temor a la decepción, habida cuenta de que nuestro brazo político es, cuando menos, perezoso: concordia entre partidos para desarrollar una atractiva oferta laboral que le devuelva a Extremadura su gente. Aunque algún político de turno con predilección por tergiversar pueda sugerir que los jóvenes se van de su tierra porque el afán de aventura vence al de la estabilidad o que comparten piso porque la vida solitaria les parece poco cachondeo, la mayoría siempre reconocerá echar de menos a su familia y que volver a casa por navidad no es del todo una alegría, como dice 'Suchard', si las maletas aguardan detrás de la puerta para volver a ser hechas.

