PSOE: El Imperio contraataca

Un político no se ducha como una persona normal, se da un baño de masas para oler mucho a democracia. El pasado fin de semana ... se reunían para perfumarse en Mérida militantes de todas partes de Extremadura y celebrar un congreso morrocotudamente extremeño con Pilar Alegría (debía ser la ministra de guardia) y Pedro Sánchez. El congreso consistía en oficializar al próximo candidato que luchará, incansable, por no hacer nada y que todo huela muy bien. La democracia es, en esencia, un perfume de lujo que dura cuatro años.

Cuando una formación política consagra a un nuevo líder conviene recordar los logros de sus predecesores. Lo adelanto: ninguno. La foto es muy bonita: Ibarra, Vara, Sánchez y Gallardo (por orden de llegada). Si esto fuera el concurso de fotografía para menores de quince años del Ayuntamiento de Zafra, tendríamos mucho que aplaudirles. Sin embargo, Extremadura sigue sin comunicaciones, la demografía sigue en descenso y uno no puede evitar preguntarse por qué Gallardo se deja fotografiar con gente que dice cosas y hace lo opuesto.

Que el PSOE monte un mitin para vanagloriarse es como que el Badajoz organice un cóctel para celebrar que no han ganado una Champions. El congreso ha sido eso, festejar que 500 personas han conseguido encontrar un hueco en sus agendas para aplaudir mucho. El resto es humo y onanismo delante de espejos caros.

Con todo, Miguel Ángel Gallardo me cae bien. Un político en su primer día cae bien porque lo único que conocemos de él es su aspecto y lo que han hecho antes de saltar a la palestra regional o nacional no le importa a nadie. Me cae simpático, también, por tener tintes de realismo al expresar el deseo de querer recuperar la credibilidad de los ciudadanos. Reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo. Y es que las únicas personas que confían ya en un político extremeño son los propios militantes de su partido y uno tampoco está muy seguro de esto.

Las intenciones son, en la mayoría de los casos, nobles, pero si midiésemos a un político por el tamaño de sus palabras en el primer discurso, España dominaría el mundo. Sin embargo, al político se le termina midiendo entre remembranzas. Lo que se deja sin hacer cobra más importancia que lo que se hace porque lo primero siempre es más abundante que lo segundo y el extremeño tiene la mala costumbre de querer vivir como el resto de españoles.