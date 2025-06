Nos prometieron luz y solo traían focos

Hace unos días, mi compañero y profesor de Lengua Castellana, Álvaro Chiva, me confesaba que deseaba que ya fuera julio, porque las vacaciones de verano – ... decía– le daban la extraña sensación de vivir para siempre. Como si el calor y el silencio escolar suspendieran el tiempo. Chiva, entrañable como un peluche que no puedes apagar, no lo sabe, pero en ese deseo ingenuo de eternidad hay algo profundamente político.

Hay gente que también quiere vivir para siempre, pero no en bañador: en el poder.

Pedro Sánchez, por ejemplo, no quiere vacaciones. Quiere eternidad. Y como Dorian Gray, ha encontrado la fórmula: mantener intacta su imagen pública mientras los pecados, las manchas, los Ábalos, los Koldos, los Cerdán, los Titos Berni, las mordidas o los catálogos que no están en Amazon se pudren en el retrato que cuelga en el sótano de Ferraz. Él aprieta los labios, ensaya un rostro impecable, apela a la solemnidad «esta es una organización seria», ignorando que no hay nada menos serio que tener que decir que algo lo es.

La corrupción no es patrimonio de una ideología, las tramas Gürtel, Púnica, Kitchen lo atestiguan. Aquellos del PP robaban como quien apaga la luz y se sirve una copa: sin discurso, sin excusas. Los del PSOE lo hacían envueltos en la bandera del feminismo, con la toga del ciudadano ejemplar todavía puesta, para terminar de celebrarlo con prostitutas en hoteles de lujo. Y, quizás, eso sea lo verdaderamente insoportable. No que manchen, sino que lo hagan mientras dan lecciones. No que caigan, sino que finjan estar por encima incluso cuando ya nos miran desde el suelo.

Su defensa no es táctica, es litúrgica. Cuando estalla un escándalo o pretenden colar un decreto polémico, se recita el mismo discurso, las mismas palabras clave que desvían la atención. Desde el más humilde concejal de pueblo hasta un ministro con chófer: 'ultraderecha', 'reaccionarios', 'progreso', 'Ayuso', como si todos leyeran el argumentario diario en el grupo de Whatsapp 'El Peugeot somos todos', donde nadie pregunta y todos aplauden.

En Extremadura también se aplaude. En esta tierra de ideología sanguínea y visceral, Miguel Ángel Gallardo no decidió entrar en la Asamblea de Extremadura, se aforó. ¿Por qué? En rigor: un gesto pequeño y legal y, sin embargo, indecente; el reflejo de un modo de hacer política donde no importa que algo sea decente mientras sea legal, donde la astucia pesa más que la vergüenza. Disimular ya no es intentar que los demás no se enteren, es doblar la realidad hasta que el que duda parezca el loco.

Como siempre, lo que más duele no es el delito, es la pose. La estética de la pureza, la superioridad moral que no admite error, que nunca se equivoca, que no dimite aun habiendo pedido perdón. Y, aún así, aplausos. Porque les educaron no para pensar, sino para obedecer. A un dogma no se le exige coherencia, tan solo fe.