Las posibles vidas de Don Nadie

Tiene la melena larga y gris, como solo los ricos saben llevar. Da un trago sin prisa a su cerveza. Ya lleva tres: «Su mujer ... se está acostando con otro ahora mismo, en su cama, y él lo sabe». Lleva un rato en una mesa con la única compañía de unos cascos Apple de diadema. Está hablando con alguien y gesticula. «Tienen una relación moderna, de estas actuales. Han firmado un contrato, ¿sabes? los sábados ella se clava un maromo de hombros anchos y él se baja al bar para hacer tiempo porque es de estos que no les gusta mirar».

En Estados Unidos, John Doe es aquel cadáver sin familia que únicamente los hornos terminan reclamando para sus tripas. Gente incierta; una interrogación en la etiqueta del pie en lo que la estufa alcanza los grados de la evanescencia. Asumí la historia de mi amigo y empecé a mirarle de reojo con más curiosidad. «No parece molestarle», dije. «Claro, está firmado». Seguía gesticulando; incluso reía y, entonces, me pregunté si la mejor forma de afrontar una infidelidad no sería hacer como si la cosa no fuese contigo; evadirse, encerrarte en otro mundo y convencerte de que, en una isla desierta, los desencuentros amorosos nunca duelen igual; que el dolor, a veces, tiene más de social que de personal.

Nuestro John Doe inspiraba nuestro corralito de conjeturas dos veces por semana. Casi estábamos convencidos de que le teníamos cierta tirria, como se le puede tener a cualquier rico que usa su dinero en público. «¿Sabes por qué sé que es rico? Porque lleva quince minutos con la cartera abierta en la mano esperando para pagar. A mí me da vergüenza que alguien vea mis cinco euros y la cierro de momento». Di un trago y me reí pensando en las veces que me confundí en la cuenta y dejé a deber. «Pero sí, que su mujer se los pone». «Todos somos raros cuando nadie nos ve», le contesté. Ahí, mi amigo me contó que él es uno de esos que, en el metro, se quedan mirando a la pantalla de los móviles de la gente; que se fija en sus vidas para distraerse de la suya y revivir años de infancia cuando hacía lo que no debía por el morbo de ser descubierto. Un poco llamar a la puerta y correr, un poco perderse con mujeres en los parques.

«¿No quieres preguntarle su nombre?», negó con la cabeza. «Ni tú tampoco vas a ir». Entendí un par de cosas de esa orden: la primera fue que la fascinación tiene todo que ver con el desconocimiento. La segunda era más fácil: mi amigo, más avispado, se dio cuenta mucho antes que yo de que preguntarle era lo de menos, algo innecesario. John Doe tenía que seguir siendo ese borracho incierto, un gato de Schrödinger, un muerto y un vivo al mismo tiempo. Un ladrón, un promiscuo y un devoto, un encantamiento, un asesino, un fantasma, un pensionista aburrido, la misma muerte. A veces es bueno agarrarse al no saber. A veces, simplemente, no hay que dejar que la verdad estropeé una buena historia.