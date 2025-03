Los políticos también apuestan... contra ellos

La campaña electoral extremeña se puede resumir en una frase: políticos que van a sitios, se dan abrazos y hablan de lo que nunca ha ... sucedido mientras prometen lo que saben que no sucederá. Lo llaman voluntad política. Que no falte. Lo peor es que tras el mitin, los subordinados se levantan brincando, aplaudiendo, vitoreando. «Lo vas a petar», pensarán de su candidato. En el caso de Fernández Vara, su mágica oratoria gesticular hace olvidar que, en doce años que ha estado al mando de este feudo lo más reseñable ha sido que le pidió rodaballo a su jefe y este le dio pescado chungo chino. Menciona mucho las palabras esperanza, proyecto, futuro, verde y poco más. Su repertorio léxico es innegable metáfora de su mandato. Nada concreto y mucho humo. Sobre María Guardiola no podemos ayudarnos de hemeroteca, pero dejarse empujar por Monago es peligroso. Quizás, de tanto impulso mande a la señora Guardiola y a su equipo a Canarias. Ojalá lo disfrutasen, aunque nada nos incumbe a nosotros lo que ocurra en las islas si no hay dinero público de por medio.

Extremadura es una tierra extraña. Puede pasar décadas intentando repeler ataques externos en forma de vertederos, macrocomplejos especulativos o desprecios nacionales y, sin embargo, ser destruida por los que tanto la aman. No entiendo el fanatismo en estas fronteras. Nada ha habido en estos últimos veinte años que nos haga soñar que nuestra tierra pueda ser ese lugar al que van los jóvenes a trabajar y parir. Este panorama nos lleva a la conclusión de que el partidismo ciego no solo no funciona, sino que ha conseguido matar la política extremeña. Va de ganar, no de cambiar cosas. De no ser así, no se entienden polideportivos llenos, aplaudiendo a los mismos partidos que propiciaron una Extremadura famélica. Ganar y después ya veremos.

Decían Alberto Olmos e Ivars en su podcast 'Lo más odiado' que el éxito no es otra cosa que saborear la derrota de tu rival y solo así se entiende la euforia de una victoria electoral. Si un político se detuviera a pensar qué es lo que ha ganado realmente, la respuesta que obtendría sería muchos marrones. El que entra en política se convierte, automáticamente, en sospechoso de algo. No habría tal regocijo en esa victoria si no hubiera factores externos que poco tienen que ver con la política y mucho con la gestión de dinero que, a veces, se extravía sin muchas explicaciones.

¿Qué hacer entonces? Podría preguntarse tras la desgana política que le puede invadir tras leer esto. Yo le contesto: siéntese y disfrute, lo que le dejen. Ocurrirá lo mismo si se enfada o si lo celebra. Intente buscar una casa de apuestas que le permita jugar a si un político va a cumplir o no y apueste todo al rojo, de déficit. Quizás, le cueste encontrar una, porque debemos caer en la cuenta de que si hubiese abundancia de ellas el ciudadano sería rico y el político pobre, a no ser que apostasen contra ellos mismos y no puedo prometer que no lo hicieran.