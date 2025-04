Cuando pedir perdón no es democrático

Comenta Compartir

A menudo, lamento que los mejores bretes políticos, los 'highlights' de tribuna, ocurran a principios de semana. Lo que merece la pena de verdad nunca ... ocurre un jueves (día anterior a esta columna); cuestión entendible porque si un servidor fuese diputado y me pusieran copas gratis ese día como en el bar del Congreso, lo que intentaría balbucear apartando la corbata para no mancharme sería «Julián, ya el lunes, hombre. Que trabaje el de Teruel Existe». El bar del Congreso me lo imagino con muchos puros, gente gorda sudando y riendo fuerte, así, como con mucho dinero en 'b'. Esto es así porque, en mi cabeza, la palabra 'político' adquiere corpulencia en forma de Jesús Gil, de Bárcenas, Ábalos y porque el lugar donde nacen las leyes siempre ha resultado ser el mejor lugar para incumplirlas. No sé.

El caso es que lo que nos trae a este artículo no era el Congreso de los Diputados de Madrid, era Miajadas y el techo donde se hacía el mitin recordaba a un polideportivo. No había agujeros de bala y no existía, por tanto, peligro de que se pudiera escurrir por ellos la democracia. Este mitin o partido de fútbol de glorias añejas (Ibarra y Vara) pretendía mostrar la unidad de un frente común contra María Guardiola y terminó por convertirse en el remordimiento de no haber escondido a la abuela en la cocina. Ibarra acusó (torpemente y sin disculpas posteriores) al campeón olímpico Álvaro Martín de no pagar impuestos en Extremadura y al resto nos afeó que nos marchamos para «progresar nosotros más y no hacer el esfuerzo aquí para que progresaran todos». Fuimos imbéciles; morrocotudamente ciegos. Tuvimos un presidente generoso y nos hemos dado cuenta ahora. Su sucesor Fernández Vara cobra 136.000 euros como senador e Ibarra busca que progrese aún más, pero sabe que debe ir con cuidado para que no le ocurra como al resto de extremeños, que avanzaron a niveles cósmicos y consumaron un progreso de 360º que los dejó donde empezaron hace cuarenta años. A posteriori, Miguel Ángel Gallardo fue interrogado por las palabras de su colega político y supuso la guinda de una gran demostración en el ejercicio de la ignominia. M.A.G, que para empañar el autogol que se habían metido tenía la opción de justificar las palabras de su compañero o invocar a la Virgen de Lara, terminó eligiendo la de este marrón yo no me lo como: «Es una cuestión que le tiene que contestar J.R.I». A pesar de estas calamidades, el publicista del PSOE está de enhorabuena porque, convencido de que la mala publicidad también es publicidad, comprueba masticando palomitas de mantequilla cómo Zapatero amenazó a un expresidente venezolano, cómo Pedro Sánchez sigue siendo eso, Pedro Sánchez, y cómo Juan Carlos Rodríguez Ibarra recurrió a una vieja estrategia soviética: disparar a los suyos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY