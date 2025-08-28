No tienes una pareja, tienes una yincana

Si alguna vez encuentran a alguien que haya realizado el trayecto Badajoz-Madrid escuchando Radio Nacional Clásica, pregúntenle si está bien. En mi caso, no ... sería necesario, pues para eso estoy yo aquí: para dar mi opinión sin que me la hayan pedido. De espectador, un año más, a la espera de la llamada de algún gabinete de prensa de un partido político para poder realizarme en el sueño español y vivir de lo público sin oposiciones.

Andaba uno en la antigua Twitter haciendo tiempo, desinformándome para estar al día, cuando di con el término 'Novia yincana' (trasladable al masculino). Siempre me ocurre que, cuando estoy a punto de hacer un descubrimiento, suena el móvil, la idea se esfuma y se le termina ocurriendo a otro. Siendo este el caso, esa tesis la terminó planteando @Raggiomoral y me quedé pensando en cuánta gente vive así: en yincana permanente.

Se les reconoce con facilidad: no saben estar cinco minutos en el salón sin inventarse una tarea ni llegar al fin de semana sin plan previo. Planchar servilletas o sábanas, aprovechar los domingos para ordenar cables. Cualquier cosa, en definitiva, porque una persona yincana se bebe de un trago la filosofía de que descansar es perder el tiempo. Los días como una maratón: levantarse un domingo a las ocho porque si no el día se pierde, acelerar la vida para llegar a ninguna parte, acumular citas, llenar la agenda. El silencio como derrota personal.

El problema –piensa uno– es que la fiebre de producir ya no se queda en la oficina: se ha mudado al salón de casa. A la inquietud perpetua la han puesto de pitiminí y lo llaman 'proactividad', y con ese disfraz hasta parece una virtud no parar nunca.

Cabe la posibilidad de que sea yo el que no entiende nada, porque estar en paz con uno mismo es un lujo: quererse un poco, llevarse bien con la propia voz interior. Quizá por eso tantos prefieren la agenda llena: porque el ruido de lo urgente tapa el silencio de lo importante. Pero esa prisa se parece demasiado a encadenar amores sin amor, saltando de un sitio a otro para no quedarse quieto, cuando lo que a veces salva es lo contrario: un vermú de dos horas, una sobremesa lenta y un libro de Camus.

La vida, cuando se deja en paz, suena a agua despacio, a niños en un parque. No hay épica en ello, y por eso mismo es lo más grande: aprender que la calma también es un triunfo, quizá el único que merece la pena.