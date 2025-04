Las novias de María o cuánto gusta una mentira

La historia del embauque español es más vieja que peinar a un hijo con colonia. Hay muchas y de diferentes envergaduras para todas las situaciones: ... las piadosas para no hacer daño, las laborales para que no te firmen el despido o las necesarias para no alargar conversaciones que no te interesan lo más mínimo. Caso práctico: un lunes por la mañana en el trabajo «¿qué tal, Julián?». «Muy bien, aquí estamos». Julián, que arrastra dos divorcios, pensión para sus hijos, el coche no le arranca y vive en un narcopiso para sacarse un extra con el menudeo, dice que está muy bien. No hay mayor mentira que contestarle a alguien que estás bien por la mañana. Una mentira transformada en decoro social por necesidad. No hay que torrar a la gente.

En el panorama político, podemos diferenciar tres muy socorridas: la primera, de fabricación primitiva y sin mucho misterio, se conoce como 'hacer un Rajoy', que no es sino reconocer abiertamente que has mentido. «Quería bajar los impuestos, pero ahora que he ganado, tengo que subirlos». Es lo que hay. La segunda, puesta en práctica estos días por Podemos para justificar su actual irrelevancia, tiene que ver con la miseria que inspira un chivato de escuela. La culpa siempre es de otro; de los medios de comunicación a última hora. Mienten habiendo acordado llamar fascista y manipulador a cualquier persona que trabaje en televisión, becario incluido, para ocultar que fueron ellos mismos los que detonaron su rave de chunda chunda ideológico.

La tercera requiere de estrategia y psicología para manipular al receptor. Este, en última instancia, deberá abrazarla, compartirla y hasta necesitarla, aunque no se percate de ello. Por un lado, tenemos la verdad: María Guardiola dijo que no había pacto con Vox. La noche de las elecciones, esa verdad empezó encorvarse. Sale al balcón a celebrar una victoria que no existe sin Vox. Ella ondea la bandera extremeña, yo me relamo porque es como celebrar un gol en fuera de juego esperando el VAR: una desilusión anunciada y puro teatro. Fernández Vara se marcha cabizbajo, alicaído, como el que ve perder a su hijo en karate: «Nos vamos calentitos». Al rato aparece el príncipe azul sentenciando que debe gobernar la lista más votada y Guillermo hace cuentas. Habrá que presentarse, pensaría.

Aquella noche de banderas y copas, María Guardiola olvidó que la otra mitad de Extremadura no la había votado a ella. Y es que no hay nada más pretencioso que pensar que todo el mundo te quiere. No está de más tener presente que, al menos la mitad de la región, no.

Tras esto, la mentira no tardó en aparecer. «Si yo no soy presidenta, lo será el PSOE otra vez». Esta transformación elegante de una mentira (no pactaré con Vox) en una necesidad (si no pacto, gobernarán ellos), nos ha llevado por unos derroteros en los que aceptar el engaño ha resultado ser la mejor de las soluciones.