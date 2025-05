Morirse en Punta Cana: el último capricho

Comenta Compartir

Lo único malo que tiene morirse es que tú no ves un duro y que los tuyos te irán extrañando menos a medida que pase ... el tiempo. Existen varias certezas en el mundo: que el café de un bar siempre quema, que el nuevo terror nocturno es que Irene Montero se te aparezca en el pasillo cuando vas a por agua y que eso del morirse es buen negocio. Los tanatorios siempre me han dado repelús. Es tan innecesario que un niño deambule por un tanatorio de luces a medio gas, como las tres horas que dura la premiada 'Babylon'. Agradezco a mis padres el no hacerme pasar por eso; ver a un señor pálido con traje me recordaba a Christopher Lloyd encarnando a Fester Addams y de crío me asustaba. Por eso, porque soy alérgico y, en última instancia, porque no deja de ser un negocio y el fin de estos es forrarse. Aunque el choque de sensaciones que provoca apoquinar en un momento tan lacrimógeno entra dentro de la normalidad, no deja de ser llamativo que en una habitación haya lamentos y en otra aparezca un tipo con gafas de contable frotándose las manos. Todos entendemos el negocio de un tanatorio hasta que nos toca pagar. Hay trabajos desagradables. Este es uno.

Cada mañana escucho a Herrera yendo al trabajo y en los anuncios aparece la locución de un tipo, mayormente entusiasmado, invitándome a merendar cada jueves. Me dice que, entre sándwiches york-queso, me contará un truco para vender mi casa y seguir viviendo en ella. Spoiler: tengo treinta años; vivo de alquiler y lo único mío son un par de estanterías y los recibos de la luz. Se identifica rápidamente hacia quien va dirigido porque ningún treintañero, cincuentón o inminente pensionista merienda. Lo que la gente hace a esa hora es trabajar. No hay que comprarse un Porsche todoterreno para chulear de lujo, tan solo hay que pedirse un café y una tarta a las cinco de la tarde en la terraza de un bar y tomártelo sin prisa. El «te invito a merendar» concluimos, por tanto, que viene a ser en el mundo del Imserso lo que un «porros gratis» en un festival de punk. La situación me la imagino como un señor con traje mostrando diapositivas de playas de Punta Cana mientras un maromo sirve cócteles. Para una señora de ochenta años no hay machismo ni feminismo en que un caribeño semidesnudo y de pectorales hercúleos te lleve copas, tan solo buenas vistas. «Estos podrían ser ustedes». Los más belicosos también podrían tener su protagonismo si imaginásemos esas reuniones como una suerte de alcohólicos anónimos: «Hola, me llamo María y llevo siete años sin ver a mis hijos». «Hola, María. Ciertamente, son unos hijos de puta. Véndame su casa». Los últimos en salir de la merendola serían aquellos a los que les avergüenza reconocer que no pueden pagar su hipoteca porque su banquero de confianza les vendió un producto incierto. Si algo debemos tener presente es que no hay nada más vergonzoso para un pobre que no poder permitirse algo en público. Por eso, siempre será el más dispuesto a pagar en una comida con amigos, mientras que el rico, a menudo habrá olvidado su cartera. Es en ellos donde está la oportunidad. Aquellos que malvenderán, a mitad de precio, la casa donde criaron a sus hijos. Lo crudo aquí no son los anuncios que muestran una estimación de la vida que le resta al inquilino: «Coqueto adosado con piscina. Dos inquilinos: 75 y 80 años». Lo que deja mal sabor de boca es que un servidor deba recurrir a esto y pase sus últimos años despertando cada mañana sabiendo que hay personas deseando que me muera de una vez.

