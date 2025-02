Madurar es dejar de maltratar bichos

Comenta Compartir

Yo quería ser profesor para que algún día alguien me afeara que tengo dos meses de vacaciones y responderle que, en realidad, son más. Encuentro cierto gusto a la hora de haber sacrificado dinero por tiempo. Incluso a fin de mes. Son manías de niño ... pequeño. En secundaria siempre me venía regular que no fuese verano; como si me quedase mal la vida el resto del año.

Treinta años después la canción es la misma, aunque los veranos de un niño y los de un adulto tienen una sensación temporal diferente: los recuerdo terriblemente largos. Ahora son penosamente cortos. El tiempo se detenía, como si Bill Murray hubiera ido a Azuaga a rodar 'El día de la marmota': todos los días eran sábado. Un niño en verano es feliz porque vive sin miedo a destruir el mundo y sus rencores son los deseables por una persona a punto de morir. O sea, ninguno. Lo que buscaba un niño de pueblo en vacaciones era romper algo o, en su defecto, al amigo que pasaba los veranos en la casa del pueblo de los abuelos. El verano está lleno de niños aparcados. Ser padre es maravilloso hasta que llega julio. El mío era un francés muy risueño, bien vestido. Le metí en mi grupo de amigos y, para que comprobara que en el pueblo éramos modernos, le pusimos un vaso de ron en la mano y se emborrachó él solo. Teníamos doce años. En el pueblo, todo es apresurado para un adolescente, excepto poner la mesa. Hablaba con mi amigo Adrián Badía sobre cómo llegar a los treinta y tantos con pocos rencores y seguir juntándonos cada verano: «Hay que llegar frívolo, sudoroso. Quiero decir que te la debe sudar todo un poco, porque mira que nos hemos hecho putadas». Se fue a mear. Yo me acuerdo de todas las conversaciones. Me acuerdo, también, que volvió del baño con papel higiénico en la suela. Los que sobrepiensan se acuerdan de todas las charlas porque urden, trituran, desmenuzan y rumian la peor parte. Ser un sobrepensador es ser una vaca. El pueblo en verano es eso, encontrarte a gente y recordar por qué no les hablaste en todo el año. Me hice profesor porque quería tener tiempo para recordar que fue ahí donde lo hice todo: amistades (por decir una) que ya con treinta, manías, algunas dudas y complejos son difíciles de conseguir. También, porque a uno le gusta romper cosas, tener doce años, destruir el mundo yo solo, reconstruirlo si me apetece; jamás decirle a nadie por qué lo hice. Un niño de doce años con un mechero es lo que todo adulto con treinta querría volver a ser.

