Lo llamas estar raro y es ansiedad, campeón

Nadie tiene miedo a lo que no se puede nombrar. Por eso las dictaduras siempre empiezan por el diccionario. Primero nos quitan las palabras, después ... nos convencen de que no las necesitamos. Y si, finalmente nos dejan decir algo, ya han decidido antes cómo debemos decirlo. El lenguaje no es solo una herramienta: es la frontera de lo posible. Lo que no se puede decir, se piensa mal. Se vuelve niebla y ruido; emoción sin forma, un tormento, una euforia. Y lo que no tiene palabras termina por gobernar una vida, porque no se puede vencer lo que no se entiende.

En estos días de impás, entre las notas de la tercera evaluación y el final de curso, hablo a mis estudiantes sobre la ruleta de emociones que diseñó el psicólogo Robert Plutchik para ayudar a identificar lo que muchas veces no saben nombrar. A menudo, después de una pelea, les pregunto en privado cómo se sienten. Aún espero el día en que uno de ellos me deje clavado a la silla: «Señor, arde en mi pecho la cólera injusta del agravio, mas tiembla también la culpa por la sombra de mi mano airada. Estoy, pues, dividido entre el honor herido y la conciencia despierta. Qué mierda». Pero no. Es una pregunta inútil, pero de la misma forma en que un fumador siempre busca una pared para apoyar la espalda y que el humo no se le caiga, yo intento buscar la grieta por donde se ve que lo único que quiere un niño es saber traducir el mundo. A menudo les digo que no se puede amar lo que no se conoce y que la primera herramienta que el ser humano necesita no es un ordenador ni un cuaderno, es el autoconocimiento. Porque si no sabemos quiénes somos o aquello que nos define, no pasa nada: el mundo ya tiene un par de ideas para nosotros y, si nos descuidamos, acabamos siempre agradeciendo la sugerencia, creyéndonos otro, despreciando el espejo. Quizás la madurez tenga todo que ver con saber el nombre de las cosas, no con tener respuestas: saber ponerle nombre a lo que duele, a lo que falta, y también a lo que uno quiere. Porque las palabras no describen la realidad: la doblan y la moldean, la convierten en algo que puedes sostener. La hacen tuya, aunque sea un rato. A veces pienso que sigo dando clase para volver a sentarme en un pupitre sin que nadie lo note. Que pregunto cómo se sienten ellos porque aún no sé del todo cómo respondería yo. Puede ser que, al final, hacerse mayor no sea otra cosa que aprender a nombrar lo que, de pequeño, solo llorábamos.

