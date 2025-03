LinkedIn o cómo ligar con tu jefe

Comenta Compartir

Hay cierto acuerdo social a la hora de ligar, porque hacer lo contrario conlleva volver solo a casa y ponerte un capítulo de 'Friends'. No ... es otra cosa que hablar bien de ti, eligiendo escrupulosamente aquellos gustos que te hagan atractivo, sin llegar a parecer un buen pedante. Si te gusta leer, harás bien al reconocer que disfrutas de Gómez-Jurado, pero te guardarás a Dostoievski en la recámara porque podrías parecer un listillo y hoy no se lleva ni lo intelectual ni lo ruso. Estaría bien añadir algún deporte extremo para no aparentar ser un soporífero. El parapente, por ejemplo, está demandado. Es la versión 'zero' del 'puenting': 100% libre de adrenalina y quedas como un rey, aunque solo lo hayas hecho una vez en tu vida.

LinkedIn lleva siendo muchos años el 'afterwork' para mayores de dieciocho elegido por currantes de la empresa privada. Un bar virtual de gente bien, en apariencia, donde el maquillaje se aplica a los currículos y las gracias no se las ríes a tu ligue de la noche, si no a tus jefes. Es el Tinder de lo laboral, una segunda jornada no remunerada donde, para quedar bien, compartes el artículo de un superior, le das 'like' a un comentario de la competencia para dejarte querer o felicitas a un fulano por el ascenso que esperabas tú. Con el objetivo de disimular esa impronta curricular y tediosa, las fotos que aparecen suelen ser como las portadas de los libros de inglés de un instituto: una chica de raza negra, un asiático y un inglés rubio riéndose a carcajadas. A mí me inquietan bastante las empresas que promocionan estas fotos de gente que va a partirse de risa al trabajo. Lo normal es al revés: no llegar a objetivos, echar horas extra que nadie agradece, irte llorando más veces de las que se reconocen y, a lo peor, que te alcance una baja por depresión. Con todo, en este 'buffet' libre de chaquetas de segunda mano y tacones de quince euros se puede encontrar el acabose de la fachada y lo políticamente correcto. La cantidad de elogios y felicitaciones hacia una persona en LinkedIn es directamente proporcional al número de insultos y deseos de fracaso que se le dedica en un bar al terminar la jornada. «Bruto, ¿tú también hijo mío?». Recursos humanos debería solicitar que los candidatos acudiesen bebidos. Ahorrarían tiempo. Toda esta perfección y éxito me deja con una pregunta: ¿soy al único que despiden? ¿Cómo hacen estos tíos para que todo les vaya tan bien? La respuesta no es otra que omitir, porque la omisión es la única bondad que el mentiroso tiene reservada para la verdad. El truco, por tanto, consiste en alargar esa etapa de amor idílico de los primeros meses de relación en la que solo hablas de tus cualidades y escoges minuciosamente los defectos que te hacen parecer tierno. A la pregunta «¿Cuáles son tus defectos?», en lo amoroso se diría, quizás, que se es un poco desordenado; en lo laboral, que eres demasiado detallista, eufemismo que se refiere a tu dificultad para trabajar en equipo porque ves incompetencia por doquier. LinkedIn es una red social para el éxito; personas triunfadoras que publican y comparten como si fueran a heredar la empresa mañana, pero no debe sorprendernos que todo el que esté ahí se fuese a la competencia al día siguiente por dos duros. Y da un poco igual, porque los jefes también tienen su perfil. De la misma forma en que McDonald's juega a la ambigüedad diciendo que su negocio son las hamburguesas cuando, en realidad, es lo inmobiliario –las franquicias–, el éxito de esta plataforma no se basa en poner en contacto a trabajadores y empresas. El auténtico triunfo silencioso consiste en haber conseguido caramelizar la puñalada trapera y la inquina.

