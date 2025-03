¿Qué le importa la amnistía a un señor de Trujillo?

Ahora que Sánchez ha demostrado que no hay nada más fascista que ser de izquierdas y que el único negocio agrario que prospera en Extremadura ... es aquel en el que germinan ministros o senadores (lo mismo nos da a nosotros), debemos preguntarnos qué le importa toda esta orgía indepe a un señor de Trujillo o de Azuaga.

Se lo adelanto: no le importa nada. Volverá a trabajar temprano, pagará facturas, limpiará. Sentirá un poco más de atropello; nada nuevo para él. Si de algo sabe un extremeño es de decepcionarse. Si el resto de comunidades tuvieran el historial de Extremadura, estarían de cañas mientras Rufián, Junqueras y Sánchez se besuquean en el club swinger de Madrid.

No le viene a sorprender al trujillano que Vara sonase a próximo ministro de cualquier cosa; el requisito mínimo para serlo es no haber estudiado nada de aquello que vas a administrar: estudiar Filosofía te da acceso a la cartera de Sanidad (Salvador Illa), mientras que estudiar Cirugía te convierte en buen candidato para la de Hacienda (María Jesús Montero). Por último, tener un carnet caducado de las juventudes del PSOE o del PP te hace óptimo para todas. Podrían haberle dado a G.F.V el Ministerio de la Nadería. Hubiera jugado una porra navideña con el Ministerio de Irene Montero (ya no) para ver quien hace menos por este país. Quizás, ahora que la ministra de Igualdad ha cerrado por fuera, esta cartera se encargue de devolver esa homogeneidad a las comunidades. Sin embargo, sería prudente no emocionarse.

Tampoco le importa la huelga nacional que Renfe y Adif han convocado como protesta contra la cesión de las competencias de los Rodalíes a Cataluña. Una frase que cobra mucho sentido ahora es: «En democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad», Felipe González. Es verdad que todo esto es infumable. No sé cuánta gente junta hace falta para empezar a llamar ciudadanos a un grupo de personas. Hasta hace bien poco, se les llamaba manifestantes de ultraderecha. Renfe corre peligro de ser tildada de facha.

Mientras tanto, en una galaxia muy, muy lejana, nuestro PSOE extremeño nos dice que este gobierno (Sánchez) le va a venir muy bien a Extremadura. Todo bien por aquí. No se preocupen, fluimos. C.S. Lewis escribió «Es curioso que los mortales nos pinten siempre dándoles ideas, cuando, en realidad, nuestro trabajo más eficaz consiste en evitar que se les ocurran cosas». Un demonio a otro en 'Cartas del diablo a su sobrino' (1942).