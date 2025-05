Historias a la muerte de su padre

El otro día estaba con mi amigo Eloy Gribler apoyado en el lateral de una Volkswagen California que alquilamos en Venecia para ir a las ... Dolomitas, la parte italiana de los Alpes. Era de noche. Yo le dije que me daba vergüenza mear en un río alpino, pero que en uno español lo haría sin problema. Es como ir al baño en la casa de los padres de tu amigo: por la buena educación echas un vistazo antes de salir porque en algunas situaciones la elegancia es eso, nunca haber estado. Hacía días que estaba preparando una pregunta que no me atrevía a hacerle. Había que buscar el momento perfecto; una carraspera, un claro en el cielo, el silencio entre los coches.

A la pregunta, cualquiera hubiera respondido con una mirada de reojo, un desprecio que remarcase el desacierto al formularla o la incomodidad de responderla. Sin embargo, contestó: «De sexo».

Hacía frío; los Alpes es Dios advirtiendo que la arquitectura gótica no la inventó Suger, sino Él. Yo llevaba un forro polar y Eloy un plumas que le cubría hasta las rodillas. Dos días antes, al aterrizar en Venecia y pedirle al camariere la prima birra, recibió una llamada que le comunicaba el fallecimiento de su padre. Durante los minutos que estuvo hablando por teléfono me mantuve en la incertidumbre de pedir otra cerveza, pedirle un chupito a él, ponerle la mano en el hombro o llorar, aunque las lágrimas no me pertenecieran y los lloros a un muerto con el que se tiene poca relación queden más cercanos al patetismo que a la honestidad. El llanto social para confundir tu piel con el entorno. Un vodevil de callejón.

Hay pocos momentos en la vida que insinúan que estás a punto de aprender una lección. La mía fue descubrir que él no solo no iba a volver a España, sino que quería continuar el viaje; que el luto es algo que se puede mantener lejos de la tradición. Hasta entonces, yo lo relacionaba con mis abuelos y su generación: viudas de negro perpetuo como cuervos por la noche, silenciosas en sus vuelos, pero letales ejecutoras de habladurías si una se desplumaba antes de tiempo. Para él, el luto era disfrutar a su padre en el recuerdo de la misma forma que lo hizo en persona. Y eso está bien.

Aquella noche, apoyados en la California y yo sin aún poder mear en el río alpino, le pregunté por la historia de su padre: «Una de las últimas cosas que me dijo la semana pasada fue que estaba deseando irse para tomarse una cerveza con mi madre. Murió en la pandemia. Te acuerdas, ¿no? Huérfano con treinta. Hay que joderse».

El momento para la pregunta había aparecido solo. Su madre había fallecido durante la pandemia por un cáncer y allí, a las faldas de esas colinas escarpadas, animarle a contarme cómo se conocieron sus padres me pareció un abrazo sincero; devolverles la vida a través de la sonrisa de su hijo mientras contaba cómo un inglés llamó a la puerta de una joven alemana para pedirle un vaso de agua. Finalmente, la carraspera cesó, el claro en el cielo se descubrió y los coches desaparecieron: «¿Qué se habla con una madre cuando le quedan dos semanas de vida?». Me miró serio, se rio después. «De sexo, mucho». Volvió a reír. «Para ella fue una liberación. Había pasado tanto tiempo con miedo en la vida que lo había gastado todo y ya no le quedaba para la muerte. Fue valiente, rompedora, magnética. Fue Lady Di. Quería estar bien peinada en el hospital porque no solo es importante la primera impresión; la última, quizá, lo es más». Si alguna vez él me preguntase ¿quién es más fuerte de los dos? No tendría duda. Contestaría parafraseando a Carmen Conde: «yo siempre seré más fuerte que cualquiera porque me apoyo en ti».