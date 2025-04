Guía para criar un hijo inestable

Últimamente paso mucho tiempo en Instagram y hay algo negativo en la aplicación: me divierte mucho porque es en la propia plataforma donde vive y ... se gusta la nueva policía de la eficiencia: quinceañeros, sí. Esta New Teen Army de imberbes implacables utiliza las redes (Instagram, Tik Tok) para contarte que estas mismas aplicaciones son tóxicas y que si no amaneces a las 4 de la mañana, te das una ducha a menos cuatro grados y lees compulsivamente '¿Quién se ha llevado mi queso?' y 'Padre rico, padre pobre' eres un fracasado esclavo del sistema y mereces, cuando menos, morir en el anonimato más paupérrimo. Después, te venden un curso sobre cómo ser millonario con diecisiete.

El caso es que, entre clip y clip, tuve la buena fortuna de dar con un vídeo de Emilio Calatayud, juez de menores conocido por expresar la opinión de una sociedad cada vez más temerosa de la denuncia de un colectivo ofendido. Frases como «Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida, así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece» o «¿Por qué no hacer móviles para niños?» han aupado a este magistrado entre los seguidores más enfadados por el buenismo infantil de esta primera veintena de siglo. Todo sea dicho, nadie le interpela. La razón no es otra que sus más de treinta años tratando con menores. Sabe de qué va el tema. Resultaría peculiar que tanta crispación y desacuerdo en medios y redes se diese porque no son más que personas hablando sin tener ni idea. Más o menos lo que le ocurre a un columnista.

A raíz de este encontronazo con el juez, querría aportar algunas más de humilde experiencia. Quiero llamarlo 'Decálogo de la irreverencia para maleducar a un niño de cara al profesor' (no van a ser diez. Quizás, ni dos, pero me gusta como suena). Si seguimos los pasos, dicho niño no tendrá ningún reparo en caminar por los pasillos como Froilán por una discoteca: como padre, nunca use el cinturón de seguridad delante de él. De esta manera, cuando el profesor se lo recomiende, el niño le interrumpirá haciendo alarde de la chulería de su progenitor. Así, le daremos a entender que el profesor no siempre tiene la razón y su capacidad docente quedará en entredicho.

Si el profesor, de forma coherente, condenase su mala praxis, vaya a verle y amenácele, su hijo no tendrá más remedio que perderle el respeto a su profesor, definitivamente, extendiendo esto a cualquier cuerpo de autoridad en años próximos. Niegue cualquier forma de mal comportamiento ante la llamada del director y, en caso de pelea, acuse siempre al otro contendiente. Su hijo entenderá que la culpa no va con él y que escaquearse es tan fácil como llamar a sus padres.

Cuando su hijo le entregue una asignatura suspensa, agárrele del brazo y diríjase al instituto con vehemencia para gritarle al profesor por qué le tiene manía a su hijo. Así, el muñeco asumirá que las recompensas de la vida no vienen a través del esfuerzo y buscará la violencia para satisfacer sus ambiciones.

Practique esto año tras año sin comprender que la educación es un triángulo equilátero formado por padres, alumnos y profesores. Malinterprete que el colegio debe educar, además de enseñar, y olvídese de aportarle cualquier valor familiar, cívico o espiritual. Siga estos pasos y habrá criado usted al próximo dueño del mundo.