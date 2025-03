Ferias de pueblo, forasteros y un váper

Agosto es el mes donde nunca parece pasar nada. Los políticos no roban, el calentamiento global no es para tanto. Lo cierto es que todo ... lo anterior mencionado sigue ocurriendo, pero nosotros estamos a otras cosas. Agosto es, en definitiva, el mes de las ferias.

Una feria de pueblo, al uso, debe completar una serie de requisitos para que no se le confunda con un festival o reunión de bebedores con motivo justificado. El primero y más importante son los forasteros, que son más del pueblo que tú (que naciste ahí) porque sus abuelos tenían una casa allí. Se les puede identificar por frases como «una copa en Madrid cuesta diez euros» o «que bien se vive aquí», aunque se reconocen abiertamente reacios a pasar más de diez días sin la oferta de una urbe. Se les puede encontrar en cualquier terraza de bar o haciendo cola en un matadero el último día de la feria para llevarse ibéricos de recuerdo.

Por delante vaya que obviamos la Tómbola, los trenes de la bruja, el saltamontes, canguro o sucedáneo que salte y haga cosas de un lado a otro. No hay feria sin «cacharritos».

En segundo lugar, la feria de un pueblo tiene el poder de transformar la ignorancia en lujuria pseudoafectuosa; tiene, en rigor, la capacidad de convertir a aquellos que no se han hablado en un año en mejores amigos. La cantidad de personas que puedes saludar es directamente proporcional a aquellas que has ignorado durante toda tu vida y el saludo incómodo no tarda en aparecer. Este suele darse cuando un amigo se detiene con otro y tú no sabes quién es. Hablar o no hablar, esa es la cuestión.

El tercer lugar se lo queda la quintaesencia de todo lo que está mal en una dieta y bien en una costumbre: la comida a deshoras. La feria de pueblo es el hogar de los churros con chocolate a las tres de la mañana y un perrito caliente de ofensivo tamaño cuando está amaneciendo. Algunos siempre agradeceremos poder comernos doce churros a altas horas sin que alguien nos insulte o apele a nuestra ansia. Lo culinario tiene carta blanca. No es hambre. Es feria.

Estas celebraciones, que tienen todo que ver con la tradición, también sufren el deterioro de lo cuqui y lo políticamente correcto: en los bares ya no venden tabaco, venden vápers sandía-melón porque piensan que es menos perjudicial; así lo ratifica cierto estudio que nunca nadie sabe especificar. Básicamente, se dice que hace menos daño porque la gente aún no ha empezado a morirse de eso.

Por último, la música reglamentaria de una feria debe ser antigua, pero no demasiado antigua y no cualquiera: sirve Alaska, muchas de ella, pero no tantas de Rosendo o Raphael. A Camela nadie los encuentra ya y 'Fiesta pagana' de Mago de Oz debería eliminarse de la historia del mundo o reproducirse con mucho cuidado porque, cuando la escuchas por septuagésima vez, lo único que le dan ganas de hacer a uno es ponerse en pie, alzar el puño e irse a su casa.