A Extremadura hay que echarle huevos» habría sido idóneo eslogan de Juntos X Extremadura si Antonio Granero, el Arguiñano extremeño, tuviese asesores valientes. Lo gamberro ... engancha. Lo moderno, también. No tanto a los suyos, que siguen usando una 'x' para entorpecer preposiciones sencillas. Es muy del siglo pasado, Extremadura misma.

Me perdonen, amables lectores, por llegar tan tarde a abordar el debate. Una columna quincenal da para lo que da. El caso es que tenía curiosidad por ver cómo nuestros representantes se molían a palos. Resumen: ganó el presentador. Fue soporífero; lamentable, a ratos. Esperábamos un debate y tuvimos un mitin sin banderas y mucho cable. Empecé interesado en el análisis y terminé escondiéndome de las intervenciones de Fernando Baselga. Su velocidad verbal brillaba por su ausencia, al igual que el realismo de Fernández Vara y la naturalidad de María Guardiola. Me inquietaba particularmente la mirada de esta última. No entendía por qué me miraba a mí cuando reproducía el folio memorizado sobre la mala situación de la región. El culpable estaba al lado. A mí, que me registren.

Si lo que a uno le gusta es leer apuntes delante de gente o vomitar lo memorizado, no es necesario hacerlo en la tele, siempre se puede ser profesor de universidad y leer el power point. Así solo un grupo reducido de personas repararán en que, en realidad, no entiendes lo que dices o en tus carencias como orador. Y es que el sentimiento de estafa era común cuando descubrías que tu profesor de la universidad solo leía la pantalla, gesto que, además, ponía en duda la calidad del mismo. Así, el «para esto me quedo en casa» se transformó en un «para esto pago impuestos». Pues eso, el debate de María Guardiola encajaba en un audio de whatsapp. El de los demás, también, salvo excepciones.

La frescura que me hacía no cambiar de canal vino a manos de tres: Irene de Miguel, Luis Blanco y Antonio Granero. Lejos estoy del discurso podemita, pero la templanza de la cabeza de Unidas por Extremadura daba un respiro. El partido morado demostró que no es necesario deformar la lengua española para ser moderno. Cierto es que ellos son los que deciden lo que es chic. Por el contrario, lo que no lo es, se convierte automáticamente en rancio. Usar 'x' para expresar 'por' es de fachas porque ellos no lo usan.

A Antonio Granero le han dicho de todo después de sus vehementes intervenciones en el no debate. A mí me cae simpático, con dispensas. Es una relación tóxica amor-odio donde dudo que sea necesario el circo de usar chaquetilla de chef y el populista tono de político cabreado. Quizás haga falta para romper con la política extremeña tradicional, aunque eso tienen los populismos: siempre parecen hacer falta y solo el tiempo y la educación nos revelan que nunca fueron necesarios.

El político extremeño total sería la fusión mágica de Antonio Granero y Luis Blanco, pero como no es posible, habría que conformarse con un hijo legítimo entre ambos: vehemencia y elegancia para unir en una sola persona los diferentes tipos de votos que Alberto Olmos recoge en uno de sus artículos: el voto del odio, el voto por estética o el de la tradición familiar.