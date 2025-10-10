HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

John Steinbeck ganó el Nobel de 1962.
Diario de fronteras

Me encanta viajar (y otras mentiras)

Javier Cruces

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Mientras nosotros debatiremos durante dos años la orientación sexual de Cervantes tras la película de Amenábar, Steinbeck, en ese mismo tiempo, se ocupaba de lo ... importante: bautizar Rocinante a su caravana y, de paso, ganar un Nobel. Ocurrió que me apetecía leer algo suyo. Todo el mundo me recomendaba 'Las uvas de la ira', así que hice lo propio y compré 'Viajes con Charley'. En él, cuenta cómo, en su recorrido por Estados Unidos, se topa con gente que le ve marcharse constantemente de una ciudad a otra: «Ojalá pudiera ir». Él respondía: «Ni siquiera sabe usted adónde voy». Y siempre oía lo mismo: «Me da igual. A cualquier sitio».

hoy Me encanta viajar (y otras mentiras)

