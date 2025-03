Crónicas de Yolanda: un demonio y un inglés

Lo bueno de hablar sobre escritores muertos es que no te pueden replicar si les mencionas y siempre quedas muy bien. Otra cosa buena que ... tienen los escritores de otro siglo es que, si queremos entender lo que ocurre en esta postmodernidad, solo debemos leer a alguien de 1942.

Andaba pasando páginas de 'Cartas del diablo a su sobrino' (Rialp) cuando encontré varias citas que bien podrían haber sido escritas hoy por su atino. Probablemente, C. S. Lewis (famoso a la postre por 'Las crónicas de Narnia') esté agradecido de no haber escrito en la época de Only fans, TikTok o Yolanda Díaz. Antes, para ser un escritor conocido solo tenías que escribir algo bueno y después morirte (Herman Melville). Ahora, tienes que dar charlas a gente con ansiedad y vender cursos de coaching, teniendo claro que el producto eres tú, no tu libro y que, lo más conveniente sin duda, es blanquearse los dientes.

Contextualizando, el libro, a través de numerosas cartas, nos muestra la conversación que mantiene un demonio jubilado (Escrutopo) del negocio de convertir al ser humano en miserable, con su sobrino (Orugario), quien recién empieza en esto. A cada demonio se le asigna un humano (paciente) al que tendrá que dirigir hacia las tinieblas influyendo en su toma de decisiones: «Debes tratar de hacer que el paciente abandone la gente, la comida o los libros que le gusten de verdad y que los sustituya por la mejor gente, la comida adecuada o los libros importantes». Los demonios vencieron. Todos los adolescentes son el pequeño Nicolás: visten igual y leen los mismos libros, o sea, ninguno.

El caso es que ya había traído a esta columna al escritor que nos atañe para abrir un melón nada novedoso como que tonto es el que hace tonterías y que leyéndole a él uno no deja de hacerlas, tan solo se acerca a entender por qué las hace. 'Cartas del diablo a su sobrino' podría haberse llamado 'Guía para no ser un perfecto gilipollas' si a Lewis le hubiera faltado elegancia y le hubieran sobrado horas de bar. Gracias a su recopilación sobre qué hacer para no dar vergüenza ajena, podemos llegar a entender algunas cosas más, además de la razón por la cual que todos los adolescentes lleven pelo de casco provocará, de alguna manera, el fin del mundo. Podemos entender, por ejemplo, el comentario que un agricultor hizo en televisión sugiriendo que a la izquierda española parecía preocuparle más Palestina que sus compatriotas agricultores.

Para comprender por qué un político puede intentar arreglar otra parte del mundo y no su propio país, Escrutopo explica: «Lo bueno es dirigir la malicia hacia sus vecinos inmediatos, a los que ve todos los días, y proyectar su benevolencia a la circunferencia remota, a la gente que no conoce. Así, la malicia se hace totalmente real y la benevolencia, en gran parte, imaginaria». Si estos demonios buscan la miseria de su paciente, ¿es Yolanda Díaz (por decir una) una víctima del inframundo?