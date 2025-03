No sé criar a mis políticos

Comenta Compartir

Hace días que los políticos no me dejan escribir. Me escudriñan por el hueco de la llave y cuando estoy a punto de hacer un ... descubrimiento, se ponen a robar y desvían mi atención. A menudo me encierro en mi habitación un día entero para escribir porque, como Bobin, la manera que tiene uno de reunirse con el mundo es separándose de él para escribirle. Sin embargo, aquellos aporrean la puerta, ríen tímidos y cuando pregunto quién golpeó la madera, se inculpan entre ellos y nunca consigo nada.

De modo que hoy les dejaré jugar; ya no me interesa porque lo que de verdad les alimenta es mi atención: el erotismo vicioso de escaquearse. Un robo limpio debe dar mucha sensación de altura, el superpoder de mirar a la gente a través de la suela de sus zapatos, de conquistar el mundo y se conoce que, una vez conquistado, lo único que les resta es hacer mal el amor porque «en la vida todo tiene que ver con sexo, menos el sexo, que tiene que ver con el poder» (Wilde). Así, pues, pondré música para ahogar el ruido, no abriré la puerta ni comprobaré lo que falta en mi salón porque, en realidad, debe faltar de todo. Asomé media frente por la puerta un martes y grité pidiendo silencio porque estaba en medio de una frase pomposa como un café irlandés: creo que escribía 'estoy deseando hacerme viejo para hablar bien de mis tiempos', no sé, hablo de memoria. Se sintieron profundamente ofendidos. Son pequeños, indoloros cuando les miro, corretean, se esconden, algunos saben hablar, otros no, aunque todos pillan de forma magistral; me inspiran ternura porque entraron en mi casa con la moribunda necesidad de un recién nacido y sé que algún día se marcharan con la opulencia de un mercader de Venecia porque, de despistarme, no dudarían en llevarse hasta mi carne. Hace unos días deslizaron una nota por debajo de la puerta mientras anotaba cosas en un cuaderno. Llevaba días encerrado. La nota decía: «Si no vas a trabajar, te despedirán. Ve, lo necesitamos para que nosotros podamos seguir haciendo lo nuestro. P.D: No te creas que esto no cansa». Reí porque llevaban mucha razón. Soy padre sin necesidad, tengo políticos que mantener. Escribiré algo que se me acaba de venir a la cabeza: «Mis visitantes son similares a un yorkshire porque los dos tienen una vida útil de entre diez y quince años, los dos hacen mucho ruido y al año es una pasta». Quedará bien en algún sitio, como Bobin, que queda bien en cualquier lugar: un tipo que siempre fue el primero, como un servidor, en preguntarse por qué se calló tanto tiempo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY