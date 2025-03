La corrupción de los mejores (hablo de un cura)

El domingo pasado, mi tío, desde Cádiz, me daba las buenas tardes a modo de telegrama: «Sobrino, escribe sobre el cura de Don Benito. No ... te digo más». Inmediatamente ingresé eso mismo en Google «cura de Don Benito», sin ninguna pista del brete. Descubrí que varios diarios nacionales encabezaban titulares de esta manera. El cura de Don Benito empezó a rimarme con el asesino de Pioz, el asesino de la baraja, el tal de cual. «¿A quién habrá matado este tipo?» pensé.

Cuando leí la noticia, lo confieso, me reí: «Un cura de Don Benito es detenido, junto a su novio, por tráfico de viagra». No supe por dónde empezar. El artículo podría terminar aquí, no pasaría nada. Hay historias que se cuentan solas, pero seguí leyendo la noticia con cierto martilleo en la cabeza: «cura, novio, viagra». Al parecer, había más. Al parecer, Alfonso también menudeaba con sustancias afrodisíacas conocidas en el mundillo homosexual. Alfonso, en rigor, te daba la fortaleza y, también, la maña.

Esa misma tarde, empecé a recopilar titulares de diferentes medios por eso que les cuento a mis alumnos de contrastar la misma noticia en varios diarios y en algunos se repetía lo mismo: traficante, narcopiso, una veintena de policías. Aquí me detuve y reflexioné. Se me vino a la cabeza, entonces, lo ocurrido en las costas gaditanas hace poco tiempo. Desesperanzado, lamenté que España fuera ese país donde acuden veinte policías a detener a un sacerdote y solo dos guardias civiles para perseguir a seis narcotraficantes (Barbate) hace unas semanas y, qué se yo, a uno se le queda el sabor de boca de que, a veces, la vida tiene un poco menos de sentido.

Alfonso me caía bien. Lo moral quedará entre Dios y él y lo legal entre su abogado y un juez. Me caía bien, decía, por lo absurdo de ser cura y tener pareja. Y hombre. Y camello. No me negarán que las contradicciones morales no suscitan simpatía. Como ser diputada y pedir el bono térmico (Mónica García). Como ser Alberto Garzón y pedir asilo laboral en una consultora. Quise, entonces, construir un argumento para defenderle del reglamentario odio español que despertaría un cura criminal. Iba a decir que, en España, si un sacerdote comete un delito, toda la iglesia paga por él y si eres del PSOE, es un hecho aislado y te mandan al rincón de pensar con Podemos. Y muchas más cosas muy de derechas, pero cambié levemente de idea cuando leí que encontraron básculas de precisión y miles de euros en metálico. La cosa era seria, o todo lo seria que puede ser vender viagra y Popper (mefedrona).

El cura de Don Benito era muy querido en el pueblo y esto es malo porque a nadie le gusta la verdad incómoda que propone: un criminal puede ser buena persona o lo que es lo mismo, un delito no te convierte en mala.

Mientras tanto, imaginar que el amor pudo forzar a nuestro pájaro espino a recorrer esta novelesca senda no está tan mal; un prosaico sacrificio de lo divino por lo terreno. Don Benito será, desde ahora y para muchos, un lugar un poco más frío.

'Corruptio optimi pessima est'.