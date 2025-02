El CIS y casarse en un club 'swinger'

Comenta Compartir

El CIS da para mucho. Da para hacer encuestas sobre intención de voto y da, también, para poner a tu mejor amigo como jefazo. De la primera, poco que decir. Me llamaron un par de veces y la chica informó que se trataba de una ... encuesta de media hora. Media hora. Colgué, y sospecho que soy de los menos ocupados. No conozco a nadie que tenga media hora al día para contestar a una encuesta. Los habrá y, si algún día encuentro a uno, lo preguntaré: ¿por qué? Odio las encuestas. También odio que me pare un transeúnte para preguntarme cosas. Soy un mal ser humano porque esquivo a Acnur por la calle.

Este organismo, cuyo fin es el estudio científico de la sociedad española, cuenta con doce millones de nuestro presupuesto anual. Los altos cargos se justificarán diciendo que es dinero bien invertido, que tenernos vigilados para analizar comportamientos masivos, gustos y tendencias bien los valen. La realidad es que la sociedad solo escucha sobre el CIS en época de elecciones para advertir que PSOE siempre gana, que en verano los españoles irán mucho a la playa y que dos de cada tres pisos que se alquilan en Madrid son buhardillas de quince metros cuadrados. Nadie lo vio venir hasta que sacaron una encuesta. Dos apuntes aquí: que el CIS solo sirve a la política como herramienta para orientar las elecciones a determinado grupo social y que los españoles gastamos doce millones de euros al año en que alguien nos cuente obviedades. Venía yo de un retiro de unos días cuando leí una noticia sobre una nueva tendencia, aunque poco tenga de novedosa y sí mucho de discreta. Pasa lo mismo con aquellos que se refieren a las nuevas tecnologías en la educación. Uno no sabe cuánto tiempo debe transcurrir para que dejen de referirse con ese término a utilizar portátiles en clase. El caso es que el titular decía que los cincuenta es la mejor edad para ser 'swinger' (intercambio de parejas). Todo bien, nada que objetar a la libertad del individuo, pero el CIS apareció en el artículo unas pocas líneas más abajo para hacer lo que mejor se le da: ser un lince; esto es, contarte lo que todo el mundo se huele, pero con un porcentaje. Los porcentajes le dan la razón a cualquiera, aunque sean mentira. «Según el CIS, el 41,4% de los españoles está de acuerdo en que se pueden mantener relaciones sexuales fuera de la pareja y el 47,4% cree que una persona puede mantener dos o más relaciones afectivosexuales a la vez». El párrafo termina rezando que las relaciones afectivas y sexuales en España ya no están cambiando, sino que han cambiado. No hay mejor forma de empezar una tendencia que gastar millones para decir que algo es tendencia. Es oportuno mencionar que la encuesta hacía dos preguntas que juntas hacen dudar: una dice si está de acuerdo en que los miembros de una pareja mantengan relaciones sexuales fuera de la misma. El resultado ya lo sabemos. La otra hacía referencia a cómo de unido emocionalmente se encontraba a su pareja. De 1.800 encuestados, el 92,5% respondió superior a 7 en escala del 1 al 10. En 2022 hubo más de ochenta mil divorcios y el CIS tiene la suerte de llamar a mil seiscientos matrimonios felicísimos. No sé. Spoiler: la gente, a menudo, miente a un desconocido por teléfono; más aún si queremos ser moderno-tolerantes con las vidas de otros. Destacar que la encuesta omite la pregunta ¿usted lo practicaría? Con todo, yo no diría que las relaciones han cambiado en el sentido que brinda el artículo. Sencillamente, nos importa muy poco lo que otras personas hagan. En todo caso, lo que si debería importarnos es que alguien se gaste doce millones de euros al año en levantarnos las sábanas para ver que hay debajo.

