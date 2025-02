La ciencia de un gato o la naturaleza del mundo

El otro día leía 'La idea natural' de María Negroni. Había un capítulo dedicado a Plinio el viejo y su descripción de lo que una ... persona puede encontrar en el mundo y más cuestiones insomnes (un gallo que habló, longevidad del apetito sexual, enanos y eunucos y hasta la opinión de un mago sobre el hipo) y, entonces, me vino a la cabeza cual era el origen de los idiotas y por qué un gato necesita rascador.

Es algo muy mío el pensar cosas que no sirven porque me previene de prestar atención a lo importante. Sin embargo, un gato no es una cuestión a la que restarle importancia; frivolizar con los vicios felinos nos llevaría al fatal desenlace de barajar que, quizás, el resto de cosas podrían ser relevantes en modo alguno. Podríamos terminar afirmando que Begoña Gómez tiene alguna importancia para España, que Feijóo ha podido sentar cátedra demostrando que quedarse en el medio y recibir balazos de amigos y enemigos no te mata ni te hace más fuerte, te hace más rico o que el mundo lleva muriendo treinta años y que, si tiene que hacerlo, el final de las Olimpiadas es un momento estupendo porque ni siete vidas dan para acostumbrarse a lo grotesco.

El mundo no se acaba porque no depende de nosotros. En el mismo libro, Negroni recoge una carta de Wittgenstein de 1914. «Me alegra saber que hay, al menos, tres cosas ciertas en el mundo: nuestra cultura atrofiada, los jóvenes del Prater y mi decisión de quitarme la vida». Wittgenstein no supo morirse porque es algo tediosísimo que nadie sabe hacer. Falleció de cáncer, dándole al tiempo la venia de decidirle su muerte. Yo me lo imagino como a cualquier abuelo español que va padeciendo el aliento, mientras cuenta las hojas del otoño y desaprende lo irrelevante. El diablo está en los detalles y la muerte en la naturaleza, así como el amor.

Humboldt también tiene hueco en estas páginas. De él sabemos que fue un estudioso de las ciudades, un pintor de paisajes, un sufridor de jaquecas, pero lo que más me llamó la atención fue su carencia de lo más primigenio: «Él, que ha medido el color del cielo, la temperatura de los relámpagos, el peso de la escarcha, que ha probado los excrementos de ave y estudiado los sismos (…) en materia sentimental, no ha avanzado un milímetro».

Amores y muertes, lugares para subsanar la virginidad para siempre, la naturaleza de la risa, el porqué del lujo en el mármol, la sangre después de la muerte, 'Los hermanos Karamazov' o quien inventó la ansiedad.

Todas esas cosas puede uno encontrar en el mundo, incluso un gato.