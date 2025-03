La carrera de la rata

Si alguien me hubiera dicho que mezclar Harry Potter con el PSOE extremeño tendría, alguna vez, todo el sentido del mundo, probablemente hubiera invitado a ... ese fulano a dejar las drogas y olvidar dónde.

El caso es que me crucé el otro día con una frase del tal Dumbledore que me recordó a Pedro Sánchez (ese señor de barba blanca que desconoce la oración explicativa. Pedro no, el otro) «tiempos difíciles se acercan. Muy pronto, todos tendremos que decidir entre lo que es correcto y lo que es fácil».

Le dejo a usted, querido lector, juzgar correctos o incorrectos. Lo fácil ya lo hemos visto: por un lado 15.000 millones de deuda que pagarán otros. Los pasillos hablan y hay voceros que dicen que Sánchez va a perdonar un 20% de adeudo al resto de comunidades para esconder debajo de la alfombra el clasismo que destila la antigua formación del puño y la rosa. En las altas esferas socialistas no se dicen obviedades. Solo los necios y los cómicos dicen lo que todo el mundo sabe y en Ferraz se huele a que ser catalán es mejor que ser extremeño.

María Guardiola, valiente, ha salido a decir algo como que ella no acepta esa condonación a Extremadura. Ella paga. No le parece digno aceptar el perdón de una deuda fabricada en el secuestro y machacada en los medios. Irene de Miguel no ha entendido ese derroche de señorío: «Si ya pactó con Vox, que más dará» pensaría, y ha publicado en 'X' que un ganadero de Zafra, una profesora de Cáceres y un médico de Badajoz se verían beneficiados si acepta la condonación. Serán primos suyos. No sé.

Si lo único que tiene que aportar Unidas por Extremadura es pedirle a la presidenta azulona que acepte cuatro duros mientras sus socios de gobierno –en el plano nacional– se llevan la pasta, la gestión del servicio de trenes (una broma mala para cualquier extremeño), y la absolución milenaria de los pecados, su actual irrelevancia política está justificada y merecida.

La dupla léxica amnistía-indulto ha estado, también, en boca de la plana política en los últimos años en lo que tiene que ver con nuestros vecinos de primera clase. Sin embargo, los pobres, la gente normal que escucha las noticias a las dos no debe preocuparse demasiado. Estas dos palabras, que aluden al perdón de dos formas jurídicas diferentes, solo se utilizan cuando a quien tienen que perdonar es a uno de los suyos. No hay palabras grandes para pisos pequeños. Los vocablos más aplicables a la clase media son 'retraso en el cobro', en la clase política 'caso archivado'. El indulto, volviendo al caso, se podría entender como el perdón de un determinado delito, mientras que la amnistía vendría a ser algo parecido a que la ley olvide que eso es un delito, siempre y cuando los criminales sí se acuerden de votar lo pactado; Alzheimer al gusto.

Son tiempos difíciles para el socialista extremeño. Defender lo indefendible solo tiene dos justificaciones: hacer cola hasta que te llegue el turno de jugar en la división nacional o dar vergüenza. Alberto Olmos dice sobre esta última que España es ese lugar donde ya casi no se puede llegar a nada si te queda vergüenza. A menos de aquella, mejor resultado.