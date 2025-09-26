La capital mundial del orgullo inútil

El orgullo en Extremadura es como el polvo en los caminos: está en todas partes, aunque no sirva para nada. Nos lo venden como bandera, ... una bandera autoimpuesta por nosotros, quienes no tenemos nada más a lo que agarrarnos. Estar orgulloso de haber nacido en un lugar es como presumir de que te tocó la lotería: azar sin mérito, un San Valentín, ningún esfuerzo. Uno se pregunta: ¿orgullosos de qué, exactamente?

Podría hablarse de Hernán Cortés, de que el extremeño tiene la genuina habilidad de nacer donde le sale de las narices, de cuatro piscinas naturales, del teatro romano, de los cerezos en flor. Se hace la lista como si bastara para tapar el agujero de un continente. Pero eso no sostiene una vida. Es un catálogo de feria: brillante en la portada, vacío en las páginas de dentro.

La ideología nació para tener ocupados a los pobres, mientras los ricos bebían sin prisa, sin sed y sin culpa. Nació para que discutiéramos banderas mientras ellos contaban monedas, para que nos partiéramos la cara en la taberna mientras ellos se servían otro vaso. Una coartada perfecta: ruido abajo, brindis arriba. Aquí seguimos, entretenidos, aplaudiendo al político que reparte céntimos mientras firma nuestra condena. Llevamos generaciones así, con la boca llena de «orgullo» y las manos vacías. Muy orgullosos, sí. Muy quietos.

El orgullo aquí es grasa rancia: se acumula, hiede y no alimenta. Nos lo untan en cada discurso como manteca pasada, y lo tragamos aunque nos revuelva el estómago. Lo llaman raíces, pero son sogas; lo llaman identidad, pero es provincianismo disfrazado de virtud. Es un orgullo grasiento, que chorrea por las comisuras, que nos mancha de servilismo. Un orgullo que encadena, que empobrece, que repugna, como repugnan las mayorías, la unanimidad, la falta de disidencia.

A uno le gustaría poder decir lo contrario, pero lo que tenemos es una tierra arrodillada en romerías, celebrando cada inauguración como si fuese un milagro, satisfecha de abrirse de autónomo para atrapar una subvención y cerrar dos años después. La tierra de la hidalguía y el honor de Cortés o de Pizarro ya no existe: solo conserva sus nombres en placas de residencias de ancianos y en calles a medio asfaltar. Héroes de parques de atracciones, globitos y fotos del domingo. Una tierra que ha olvidado medir a sus políticos por lo que hacen y, en cambio, los mide por lo que dicen. Y la multitud, dócil, confunde cultura con cachondeo, sabe que no hay futuro y se cabrea, pero su rabia se derrama en la barra del bar y se seca en la papeleta electoral.

Nos alimentamos de migajas que le dan a los perros y nos emborrachamos con buen vino de la Ribera del Guadiana para olvidarlo. El resultado siempre es el mismo: el banquete eterno de un tipo de política grasienta, que se relame mientras devora la dehesa. Y los hijos de puta nunca se marchan para que nosotros podamos también degustarla.

Un día, quizá, sea distinto. Quizá el orgullo signifique futuro y no pasado. Hasta entonces, lo único verdadero es esta paradoja: estamos muy orgullosos. Y estamos muy quietos.