J. C. R.
La capital mundial del orgullo inútil

Javier Cruces

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:58

El orgullo en Extremadura es como el polvo en los caminos: está en todas partes, aunque no sirva para nada. Nos lo venden como bandera, ... una bandera autoimpuesta por nosotros, quienes no tenemos nada más a lo que agarrarnos. Estar orgulloso de haber nacido en un lugar es como presumir de que te tocó la lotería: azar sin mérito, un San Valentín, ningún esfuerzo. Uno se pregunta: ¿orgullosos de qué, exactamente?

