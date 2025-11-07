Donde no hay cabeza, hay partido

El domingo a las doce abría uno el manicomio de Twitter. Un día antes, una cuenta retuiteaba un vídeo de Miguel Ángel Gallardo afirmando que ... su cabeza tenía forma del escudo del Sevilla F. C. Entré en la web de La Liga para comprobarlo y fui imaginando cómo sería una cabeza con forma de los distintos escudos: la del Betis –me dije–, sombreros difíciles; la del Getafe, un endocrino. Y así. Cosas del domingo.

Lo que yo quería saber de verdad era cuál es la forma de cabeza más atractiva según la Primera División española y comprobar si uno es feo, feo o solo feo. Resultó ser el Atleti, cuya morfología escudera condensa el canon facial del macho posmoderno: rectilíneo, esculpido, sudado. Si algún día nos dijeran que tenemos la cabeza como el escudo del Atleti, no hay que entrar en cólera. Es, con bastante nivel de acierto, una invitación a resolver algún tipo de tensión sexual de nuestro interlocutor. Si me gustara el deporte, diría que el Atleti tiene todo para ganar al fútbol, menos el fútbol.

Pero esto no es un artículo sobre fútbol. Es sobre una cabeza. Porque toda esta comparativa cráneo-deportiva me hizo preguntarme en qué piensa ahora mismo. ¿Qué tiene en la cabeza Miguel Ángel Gallardo? ¿Elecciones? ¿El hermano de Sánchez? ¿El hermano de Sánchez piensa en Gallardo? Hay pocas cosas en la vida que den más miedo que parecerse al escudo del Sevilla F. C. pero una de ellas debe de ser acostarse sabiendo que voces del partido murmuran si fue un error votarte.

Una vez, allá por la prepandemia, desperté sudando porque soñé que Arturo Pérez-Reverte era mi mejor amigo y era calvo. Arturo no: yo. Imagino entonces a Gallardo, que desconozco si sueña con la calvicie o con el Sevilla, pero sí debe hacerlo con encuestas. Que intenta dormir pese a la sospecha de que, tras ganar las primarias, el partido se ha precipitado hacia el declive; que los zapatos de don Guillermo Fernández Vara son una ilusión óptica: de lejos parecían pequeños y, de cerca, demasiado grandes. O que una sombra con forma de Esther Gutiérrez le acecha con los colmillos goteantes. Todo eso cabe en el parpadeo de un sueño, en el microsegundo de un durmiente, en todo un año de secretario general.

«Espera a que pase el temporal, aunque el temporal seas tú, Miguel Ángel». Esto no lo soñó él, pero me lo imagino yo: sabiendo que su partido presenta a un candidato imputado y que prefiere eso a volver a hacer campaña con Esther Gutiérrez o con cualquiera. Que el PSOE de Extremadura, más que corto de ideas, debe ir corto de dinero. Y que, en su duermevela, Gallardo alcanza a entender lo inexplicable: que a veces no se trata de ganar, sino de no tener que volver a empezar.

Al final, la cabeza de Gallardo sí podría tener forma de escudo: la de quien se protege de todos, menos de los suyos.