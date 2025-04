El autoengaño es de mileniales

Comenta Compartir

El otro día, en una conversación que no iba a ningún lado, me preguntaron cuál era la opinión que tenía de mí mismo, como si ... un milenial supiese lo que es el autoconocimiento. No supe contestar con sinceridad. Cuando esto ocurre, suelo irme por las ramas porque me avergüenza mi propio silencio. En rigor, divago con la esperanza de no meter la pata. Me até los machos y dije que mi respuesta sería un desastre poco empírico porque en cada ser humano habitan, de hecho, dos: la concepción que esa persona tiene de sí misma y la imagen que tienen los demás de él «y, además, pocas veces suelen coincidir y ninguna es totalmente cierta».

Debemos apuntar, en primer lugar y para dejar esto zanjado, que el autoconocimiento es un juego tramposo porque, a menudo, es excluyente. El apelativo de mala persona siempre aparece de forma externa, nunca propia. Nadie se considera una mala persona y todo aquel que pueda llegar a sospecharlo de sí mismo, suele agarrarse al discurso infantiloide: «mamá, el mechero es de un amigo» o lo que es lo mismo, el mundo me obligó a hacerlo. Las cárceles siempre han estado abarrotadas de inocentes. Todo esto solo me lleva a querer conocer a un hijoputa de verdad, con autoconocimiento de ello y orgulloso de su hijoputismo. C. S. Lewis dice que, para hundir al ser humano, lo único que éste debe hacer es abandonar sus individualidades; todo aquello que le guste: «la gente, la comida o los libros que le gustan de verdad, y que los sustituya por la mejor gente, la comida adecuada o los libros importantes». Pongamos que el 2023 tuviera eslogan, sería algo como: «Sacrifícate. Todos lo entenderán, menos tú». Así, en los gimnasios es fácil encontrar a gente que no quiere estar ahí. Un partido de fútbol libera la misma dopamina (o más), pero en las porterías no hay espejos. Instagram nos lanza dos mensajes: el primero es que ir al gimnasio se ha convertido en la esperanza de muchos de que, algún día, alguien les diga lo bien que están y, después, que la dopamina liberada al recibir un piropo es superior a una hora de ejercicio. Si esta década nos ha enseñado algo, es que pensar cansa mucho, por eso las bibliotecas están vacías y los gimnasios (por seguir con la comparación) llenos. Que libros de autoayuda como 'El poder del ahora' (Gaia) o 'Hábitos atómicos' (Diana) hayan vendido más de nueve millones de ejemplares entre los dos es un síntoma que manifiesta lo evidente: la reflexión ha muerto y el género de autoayuda se ha postulado como solución homeopática.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY