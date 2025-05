Esto no es un artículo

Comenta Compartir

El otro día me pasé toda la tarde nervioso, sin ideas para el artículo. No me concentraba en el teclado. Me sentaba, abría el periódico, ... me levantaba, iba a la nevera a beber, «buenas tardes» lamentaba un limón moribundo, volvía a sentarme. Hojeaba periódicos, miraba por la ventana a mi vecino hacer la postura de la media luna, el perro boca arriba, el guerrero uno, dos y tres. Yo no sabía nada de yoga, así que buscaba en Google 'postura yoga manos arriba piernas abiertas' y así hasta que tropecé con una cita descontextualizada de Julián Marías: «Élite no es el que tiene privilegios, es el que se exige a sí mismo hacer las cosas bien».

Lo primero que se me vino a la cabeza fue que ese 'hacer las cosas bien' tenía mucho que ver con la honestidad. Pensé, entonces, que lo que de verdad yo querría es aquello que decía Trapiello en su Fractal: «Encerrarme en el gabinete de trabajo hasta las dos y, al mediodía, al levantarme para el almuerzo, haber dejado sobre la mesa unos cuantos de millones de pesetas». Una novela irrelevante sobre un detective calcado, un par de sectas, amnesia como remedio a todos los nudos, poca prosa. Cavilaba con garra, de verdad, sobre la novela que me iba a regalar el sueño español: un bajo interior en propiedad. Aún no tenía nada para el artículo. Mi vecino le dedicaba menos tiempo a cada postura y hacía ahora la de la pluma de pavo real, la del cadáver, la montaña, el caniche inglés e, incluso, la del propietario de un piso okupado, el trastornado sin cita psicológica, el pensionista desahuciado. Todas se ejecutan mirando a la pared sin esperanza. Parece fácil, no lo es. Las once de la noche no me estaban pareciendo horas decorosas para hacer nada más que beberme un vaso de leche y dormir. Me quité las babuchas, abrí la cama y, mientras me derramaba, pensaba otra vez en la frase de Julián Marías «élite es hacer las cosas bien». Por lo que sea, recordé la última vez que alguien me aconsejó amablemente «no tienes ni idea. Tú lo que tienes que hacer es…». Se conoce que, si todos viviéramos la vida de otros, no existiría la indecisión o las pésimas elecciones. Quizás, por esa razón, pedirles a nuestros líderes un digno desempeño es como pedirle sutilezas al hormigón: los presidentes aconsejan a la oposición sobre cómo oponerse, la oposición a los presidentes sobre como presidir y, al final, ni uno preside ni los otros se oponen. Mañana será otro día, igual.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY